Microsoft podría comprar la operación de TikTok en Estados Unidos

La popularidad de TikTok en los ultimos meses ha sido increíble, llegando a todos los rincones del mundo. Su crecimiento en uso y número de usuarios ha roto récords. Sin embargo, la plataforma ha sido acusada en varios países de ser un peligro para la privacidad de los usuarios y, para no ser prohibida, su operación en los Estados Unidos podría ser adquirida por Microsoft. De acuerdo con medios como Fox Business Network y The New York Times, el presidente Donald Trump planea ordenar a la empresa matriz de TikTok, ByteDance, que venda las operaciones de su plataforma en Estados Unidos, y Microsoft se ha convertido en un comprador potencial.

Lo anterior a pesar de que no está claro si Trump tiene el poder de ordenarle a una compañía extranjera que venda su participación en un negocio de los Estados Unidos, o cómo podría responder la compañía china para evitarlo. Sin embargo de concretarse, esta acción formaría parte de los cuestionamientos que Estados Unidos, y otros países, han externado en contra TikTok y otras compañías chinas. Cabe recordar que el presidente Trump dijo a principios de este mes que estaba considerando prohibir la aplicación, citando preocupaciones de seguridad.

Por otra parte, tampoco se tiene claro cómo encajaría TikTok en el negocio de Microsoft pues, la mayor presencia de la compañía en redes sociales es LinkedIn, que está dirigida a profesionales. También se ha señalado que esta esta semana Microsoft logró evitar testificar en una audiencia antimonopolio ante el Congreso a la que tuvieron que presentarse Facebook, Apple, Amazon y Google, la razón, según se explicó, es que la compañía se enfoca principalmente en clientes comerciales, pero si adquiere una parte de TikTok podría enfrentarse a un mayor escrutinio por parte del gobierno. Cabe señalar que la información disponible hasta ahora corresponde a funcionarios actuales y anteriores del gobierno quienes hablaron bajo condición de anonimato pues no están autorizados a discutir el tema públicamente. "Podemos prohibir TikTok.

Podemos estar haciendo otras cosas. Hay un par de opciones. Pero están sucediendo muchas cosas, así que veremos qué sucede. Pero estamos buscando muchas alternativas con respecto a TikTok”, dijo Trump al respecto de este tema.

¿Por qué investigan a TikTok? El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos comenzó a investigar a TikTok tras señalar que podía poner en peligro la seguridad nacional. La aplicación que permite a los usuarios crear y publicar videos cortos con música y otros efectos, ha aumentado su popularidad durante la pandemia. No obstante, las autoridades han mostrado su preocupación con respecto a TikTok, por considerar que puede robar los datos de los usuarios y servir de espía para el gobierno chino. Por su parte TikTok ha afirmado en diversas ocasiones "Nunca hemos proporcionado datos de usuarios al gobierno chino, ni lo haríamos si nos lo pidieran". Y ha intentado convencer a los usuarios y reguladores estadounidenses de sus fuertes lazos con el país. Han destacado que tienen cientos de empleados en los Estados Unidos e incluso contrataron al ex ejecutivo de Disney Kevin Mayer para que sea su nuevo director en el país.

Sobre la posible adquisición por parte de Microsoft ninguna de las compañías ha hecho comentarios específicos. Sin embargo Bloomberg publicó que la portavoz de la plataforma, Hilary McQuaide, señaló: "estamos confiados en el éxito a largo plazo de TikTok". Ante la posibilidad de que la plataforma sea eliminada en el país los usuarios han expresado su descontento. Este sería un paso más en la postura de la administración Trump contra compañías chinas. Cabe recordar la creciente tensión con la tecnológica Huawei que se ha visto afectada porque empresas estadounidenses no pueden hacer negocios con ella. Y no es la única, el gobierno ha restringido el comercio con más de una docena de empresas chinas que acusa de suministrar equipo de vigilancia.