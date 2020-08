Microsoft no tiene planes de renombrar Xbox Live ni de suprimir Xbox Live Gold

Los rumores de Microsoft y su servicio de Xbox Live han sido desmentidos, siendo la misma compañía quien ha afirmado que no planea cambiar el nombre de Xbox Live o descontinuar Xbox Live Gold.

"La actualización del 'servicio en línea de Xbox' en el Acuerdo de servicios de Microsoft se refiere al servicio subyacente de Xbox que incluye características como guardado cruzado y solicitudes de amistad", dice un portavoz de Microsoft en un comunicado a The Verge. “Esta actualización de idioma tiene como objetivo distinguir ese servicio subyacente y la suscripción paga a Xbox Live Gold. No se realizan cambios en la experiencia del servicio o Xbox Live Gold ".

Los rumores recientes también han especulado que Xbox Live Gold desaparecerá o incluso se hará gratuito. La compañía dijo: “No tenemos planes de suspender Xbox Live Gold en este momento. Es una parte importante de los juegos en Xbox hoy y seguirá siéndolo en el futuro ".

La declaración de Microsoft no significa que el servicio no será gratuito en algún momento en el futuro. Microsoft todavía requiere que los propietarios de Xbox One, y potencialmente los propietarios de Xbox Series X, compren una suscripción a Xbox Live Gold para jugar juegos multijugador en línea. Sin embargo, los jugadores con Windows 10 de juegos con Xbox Live no requieren la misma suscripción.

Esta división se vuelve especialmente complicada para juegos como Halo Infinite, que Microsoft ha prometido que tendrá un modo multijugador gratuito. Si Microsoft continúa Xbox Live Gold como un servicio pago en las consolas Xbox, los jugadores de PC obtendrán acceso totalmente gratuito a Halo Infinite y los jugadores de Xbox no.