Microsoft no lanzará más juegos de Xbox en plataformas rivales

Los fanáticos de Xbox se sorprendieron a principios de este año cuando Nintendo agradeció a "nuestros amigos de Microsoft" por hacer realidad Cuphead on Switch , y a principios de esta semana Microsoft también reveló que publicará Ori and the Blind Forest Definitive Edition en Nintendo Switch. Si bien Microsoft y Nintendo también se han unido para promover el juego multiplataforma, parece que no veremos ningún otro juego exclusivo de Xbox que se dirija a Switch o PS4.

"El año pasado ha sido un momento emocionante para nosotros, ya que hemos más que duplicado los equipos creativos internos que componen Xbox Game Studios", dice un portavoz de Microsoft en declaraciones a gamesindustry.biz.

“A medida que estos nuevos estudios hicieron la transición, fuimos conscientes de algunos compromisos existentes con otras plataformas y los honraremos. Sin embargo, en el futuro, estos nuevos estudios se centrarán en crear juegos para nuestras plataformas. No tenemos planes de expandir aún más nuestros juegos exclusivos de primera fiesta a otras consolas. Seguimos creyendo profundamente en el juego cruzado y la progresión de los juegos con la flexibilidad adecuada para que los desarrolladores aseguren una experiencia justa y divertida".

Si esperaba ver a Forza , Gears , Halo o incluso Killer Instinct dirigirse a Switch o PS4, entonces parece que esas esperanzas se han desvanecido. Microsoft se está centrando en xCloud para la disponibilidad multiplataforma de sus juegos propios, pero la disponibilidad de estos juegos de transmisión en la nube dependerá en gran medida de si Nintendo y Sony permiten una aplicación xCloud en sus plataformas. Con información de The Verge.