Microsoft integra aplicaciones de Android en Windows 10

Los usuarios de Windows 10 podrán ejecutar aplicaciones de Android junto con aplicaciones en PC. Es parte de una nueva función en Your Phone, y se basa en la duplicación que ya ofrece la aplicación Your Phone de Microsoft. Ahora es posible acceder a una lista de aplicaciones de Android en la aplicación Your Phone de Microsoft e iniciar estas aplicaciones móviles en consecuencia.

Estos se ejecutarán en una ventana separada fuera de la aplicación Your Phone, reflejada desde su teléfono.

Esta nueva compatibilidad con aplicaciones de Android también permite a los usuarios anclar estas aplicaciones de Android a la barra de tareas de Windows 10 o al menú Inicio.

Una gran parte de esta nueva experiencia de Your Phone es poder ejecutar múltiples aplicaciones de Android en paralelo, algo que Microsoft anunció con el lanzamiento del Galaxy Note 20 de Samsung hoy. Los usuarios de Windows 10 no podrán acceder a esta función en particular hasta "más adelante este año" en el Galaxy Note 20, y Microsoft dice que también está trabajando con Samsung para llevar esto a otros dispositivos.

Sin embargo, no todas las aplicaciones de Android funcionarán a la perfección con esta nueva función de Tu teléfono. Microsoft advierte que algunos pueden bloquear la capacidad de transmitir a otras pantallas, produciendo una pantalla negra en su lugar. Algunas aplicaciones y juegos tampoco responderán a un teclado o mouse, y otros pueden reproducir audio desde su teléfono.

Microsoft tiene una lista de todos los dispositivos Android compatibles, pero en este momento, literalmente, solo son teléfonos Samsung.