Microsoft eliminará el inicio de sesión con contraseña en Windows 10

Microsoft planea hacer que Windows 10 PC funcione sin contraseñas. Si bien la compañía ha estado trabajando en la eliminación de contraseñas de Windows 10 y sus cuentas de Microsoft durante varios meses, la próxima actualización importante para Windows 10 el próximo año irá un paso más allá. Pronto podrá habilitar un inicio de sesión sin contraseña para las cuentas de Microsoft en un dispositivo con Windows 10. Esto significa que las PC usarán la autenticación facial de Windows Hello, las huellas dactilares o un código PIN.

Microsoft sostiene que un código PIN es mucho más seguro que una contraseña, incluso si parece más sencillo usar un código de cuatro dígitos. Esto se debe a variables desconocidas y al hecho de que el código se almacena en un dispositivo y no se comparte en línea. Windows 10 almacena su clave privada en un dispositivo con un Módulo de plataforma confiable (TPM), que es un chip seguro que mantiene un PIN local solo en su dispositivo. Los servidores pueden verse comprometidos y las contraseñas robadas, pero un PIN de Windows Hello no se vería afectado.

Microsoft ahora está planeando permitir que las personas eliminen la opción de contraseña por completo de la pantalla de inicio de sesión de Windows 10. Esto también se extenderá a los usuarios empresariales, lo que permitirá que las empresas pasen sin contraseña con las claves de seguridad, la aplicación de autenticador o Windows Hello.

Es un paso más hacia un futuro en el que, con suerte, no tenemos que preocuparnos por recordar contraseñas complejas, tener un administrador de contraseñas o evitar la reutilización de contraseñas. Si Microsoft, Apple y Google se salen con la suya, usaremos nuestros ojos, dedos o llaves físicas que tenemos para acceder a nuestras cuentas y dispositivos en lugar de contraseñas. Con información de The Verge.