Microsoft borrará las cuentas inactivas el 30 de agosto

Si tienes una cuenta de Microsoft a la que no haces demasiado caso, debes saber que posiblemente sea eliminada a partir del próximo 30 de agosto.

La compañía con sede en Redmond (Estados Unidos) ha actualizado su página de Soporte y en ella señala que las cuentas que no hayan sido utilizadas durante los últimos dos años serán eliminadas el último día del mes de agosto.

No se recibirán alertas ni avisos. La única manera de seguir teniendo la cuenta y no perderla es conectarse a ella al menos una vez durante los dos últimos años. Si no se lleva a cabo ninguna acción, directamente se eliminará.

Así pues, quienes quieran seguir conservando sus cuentas de Microsoft -aunque no las empleen demasiado- tendrán que conectarse al menos una vez de aquí al 30 de agosto si no lo han hecho en los últimos 20 meses.

De todas maneras, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Aquellos que hayan realizado alguna compra a través de su cuenta de Microsoft no tendrán que preocuparse, ya que su cuenta no será cerrada.

Eso sí, una vez que acabe el periodo de suscripción de pago, sí que tendrán que conectarse a la cuenta al menos una vez cada dos años, si no quieren que ésta sea borrada.

Tampoco serán borradas aquellas cuentas que alguna vez se emplearon para publicar una app o un juego en Microsoft Store.

En este caso, permanecerán activas. Lo mismo ocurrirá con aquellas cuentas que obtengan una certificación de Microsoft, así como aquellas que tengan crédito activo, indica TreceBits.

Si tienes dudas, en la cuenta de Microsoft, en el apartado de Status, podrás ver cuánto tiempo hace de tu última conexión.

De todas formas, si llevas a cabo esta acción, ya estarías cumpliendo con el requisito de «al menos conectarse», por lo que no podrían cerrarte tu cuenta hasta, al menos, dentro de otros dos años.