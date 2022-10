México será uno de los escenarios del famoso juego Call Of Duty

Se filtró información sobre el nuevo lazamiento del famoso juego de video Call Of Duty, donde hay mucha presencia de México y no solo en cuestión de algunos personajes o de la inesperada pero genial colaboración con la Banda MS, sino también a nivel narrativo.

La historia lleva a una serie de misiones internacionales, con secciones ubicadas en nuestro país, dirigidas por distintos miembros de la 141. Regresa el elenco principal de la entrega pasada, el Capitán John Price, "Ghost", "Soap", Kate Laswell, entre otros. Sin embargo, también se incluyen nuevos personajes como el muy promocionado Coronel Alejandro Vargas, de las Fuerzas Especiales de México.

Alejandro Vargas es un nuevo protagonista con un trasfondo más que interesante y conocido para nuestro país. La guerra contra el narcotráfico y todas sus desgracias se reflejan en su personaje, muestra la cara más oscura de nuestro país pero también la más luminosa.

Además también se incluyeron a los Vaqueros en 'MWII', pues son un gran componente dentro de la historia que solo hace querer saber más sobre ellos. Puede que por ahí puedan aproximarse en los tan mencionados DLC de los que se han hablado en los últimos meses.

Participacion de la Banda MS

Call of Duty y Banda MS, de Sergio Lizárraga, realizaron en colaboración un tema inédito para el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare II, la canción ofrece un recorrido por algunas tradiciones mexicanas y es un claro homenaje a los millones de fans de Call of Duty y Banda MS de México.

El tema se llama "141" y está inspirado en los icónicos miembros de la legendaria Fuerza Operativa 141 y en Alejandro Vargas, de las Fuerzas Especiales mexicanas. Su desarrollo en el videoclip se conecta directamente con la narrativa de Call of Duty: Modern Warfare II.