México es el país con más ciberataques de Latinoamérica en 2022

Si bien el desarrollo digital en muchos sectores de la economía comenzó mucho antes de la pandemia por el coronavirus, la realidad es que ese suceso aceleró aún más la innovación y la expansión de ciertos comercios. Está claro que hoy en día muchos de los objetivos que tienen distintos sectores pasan directamente por lo digital y por la posibilidad de escalar de forma constante.

Nuestro país y los ciberataques: cifras importantes para analizar

De acuerdo a lo que informa la Asociación Mexicana de Ciberseguridad (AMECI), y si se toma como referencia Latinoamérica, México en la actualidad es el país que es mayor blanco de ataques por parte de ciberdelincuentes. Si se analizan los primeros seis meses del corriente año, se puede visualizar que aunque parezca un número realmente increíble, se registraron no menos de 85 mil millones acciones de ataques a distintos sistemas, muchos de los cuales tuvieron éxitos, pero la gran mayoría no, para suerte de muchos.

Es por estos datos que va en constante crecimiento aquellos servicios que están relacionados a prestar seguridad a los gobiernos, empresas, y muchas otras organizaciones. De hecho, se espera que los ingresos de las empresas que brindan protección digital crezcan en un 35% hasta el año 2025 a nivel mundial, pero en el caso de empresas que actúan en América Latina, podrían elevarse hasta un 66% inclusive.

La ciberseguridad: desafío mundial

Informes muestran que una de las principales preocupaciones de distintas organizaciones que trabajan en decenas de países es lo que atine a la ciberseguridad, y puntualmente el 80% de ellas tienen esa visión, debido a que creen que sus negocios pueden padecer diversos riesgos. Pero otro dato que sorprende aún más es que el 40% de esas organizaciones admite en algún momento haber sufrido algún tipo de ciberataque.

Claro que está que quienes se dedican a perpetrar estos ataques con fines económicos (cobrar recompensa por la liberación de los datos sustraídos), prefieren actuar contra pequeñas y medianas empresas (el 79% de los ataques son contra ellas), toda vez que son las que tienen menor cantidad de recursos para poder afrontar el pago de medidas de seguridad informáticas.

Validación de identidad: un posible camino a la solución

La realidad es que no son pocos los expertos en ciberseguridad que afirman que de no haber prontas soluciones a este problema, o bien, medidas concretas para prevenirlo en alguna medida, puede convertirse en el mediano plazo en una especie de pandemia, porque afecta a todos las poblaciones del mundo. De esta manera, algo que cada vez está en mayor auge es el proceso de la validación de identidad, algo en que cada vez más empresas se están enfocando para llegar antes a los posibles ataques y desarmarlos.

Como expresamos anteriormente, es cada vez más frecuente que muchas organizaciones opten por realizar validaciones de identidad, que en términos generales se puede conocer como un proceso en el cual se puede identificar a los usuarios de un determinado servicio, como puede ser por ejemplo una plataforma digital. Así las cosas, está en expansión el sistema de KYB (Know Your Business) y el KYC (Know Your Customer), en donde este último es conocer al cliente. En términos un poco más sencillos, es validar quién utiliza un sistema, sabiendo quién es, y si cumple con todos los requisitos pertinentes.

Estos procesos tienen muchas finalidades, ya que hay varios puntos sobre los que pueden incidir. Uno de los primeros y más importantes es sin dudas la prevención de fraudes, evitando muchos riesgos como puede ser la pérdida de información. Otro objetivo es cumplir con regulaciones (las que aplican por el momento para los bancos únicamente en este tema) y así agilizar nuevos negocios. Implementar la validación de identidad logra otra finalidad relacionada con que el usuario pueda tener una mejor experiencia, sobre todo automatizando registros, disminuyendo tiempo y recursos. Y con respecto a este tema destacar que poner en práctica sistemas de KYB y KYC se motiva en que se pueden innovar servicios múltiples servicios y también que la reputación de una compañía no se vea afectada.

Fraude sin distinción de sector: preocupaciones varias

La realidad es que los ciberataques, tal como dijimos antes, están casi siempre direccionados hacia aquellas organizaciones que pueden ser más vulnerables, como las pymes. Ahora bien, vale decir que en lo que respecta a los rubros, no hay distinciones, pero sí hay algunos que están más expuestos. Por la crisis económica actual, hay muchas personas que desean poder acceder a créditos o seguros de autos baratos, y eso llevó a que se produzca una importante expansión de empresas fintechs o insurtechs, por ejemplo, que son plataformas digitales que se encargan de brindar estos servicios.

Estas empresas son justamente las que más ciberataques sufren, según muchas estadísticas, y son justamente las que más inversiones están realizando en materia de ciberseguridad. Están estas empresas enfocadas en crear nuevos procesos de verificación, validaciones de identidad, digitalización de documentación, entre otras cuestiones similares que ayudan a prever las actividades posiblemente fraudulentas o que tengan fines no lícitos.

Para ir finalizando destacar que tanto AMECI y otras organizaciones, están trabajando de manera conjunta con las autoridades gubernamentales correspondientes a los fines de poder tomar medidas concretas para apoyar a todos los sectores empresariales que se ven afectados por los ciberataques. Se puede decir con claridad que el objetivo central, aunque sea un tanto difícil de cumplir, es que haya 2023 sin fraudes, o al menos con la menor cantidad posible, a los fines de que permita que muchos sectores de la economía puedan colocar sus esfuerzos en crecer y no en sufrir pérdidas. Esperan también mayor responsabilidad por parte de las autoridades, a los fines de que cumplan con sus promesas de aplicar el mayor peso de la ley a quienes decidan dañar la seguridad informática de particulares y/o empresas.