México el número uno en Ebay

Lo que para muchos es solo un pasatiempo, en México actualmente es una de las industrias creativas en crecimiento más rentables; el gaming. La presencia de esta industria en México ha crecido un 9.1% en 2018, de acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit.

eBay, considera a México como uno de los países más apasionados para el gaming, ocupando el lugar número 12 en el mundo, lo que se traduce en 55.8 millones de jugadores en el territorio nacional, según datos de la agencia de investigación especializada en videojuegos NewZoo.

En lo que va del 2019, las tendencias indican que los mexicanos compran 5 videojuegos cada hora en eBay.com, desde distintas partes del mundo. Otro dato relevante de esta industria es que, el 51% de los gamers mexicanos juegan en una consola, y según datos de compra de eBay, las consolas favoritas de los mexicanos en 2019 por orden de popularidad son:

1. Xbox One

2. Nintendo Switch

3. 3DS

4. Play Station 4

Los mexicanos son grandes aficionados de los juegos de acción y aventura, el título más comprado en eBay en lo que va del año es Grand Theft Auto 5, seguido por Gears of War 3. En tercer puesto figuran títulos como Assassin’s Creed Unity, seguido por Doom y terminando el top 5 con uno de los súper héroes favoritos, Marvel’s Spider-Man, el cual también es uno de los personajes más buscados en eBay.com por el público mexicano.

Se estima que en México los gamers invierten en promedio mensual entre $ 1,000 y $ 1,500 MXN en videojuegos, lo que hace a México el país con los gamers más rentables en América Latina.

De hecho, el artículo de videojuego por el que un mexicano ha pagado más en los últimos años en eBay.com, ha sido el Super Nintendo Mario RPG Legend of The Seven Stars, sellado, nunca abierto y a un precio de aproximadamente $40,000 MXN en subasta.

Con información de PoderPDA.