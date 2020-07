Metacritic deja de permitirte revisar los juegos el día de su lanzamiento

Metacritic quiere que las personas realmente jueguen un juego antes de revisarlo, por lo que el sitio ahora requiere que los usuarios esperen 36 horas desde el lanzamiento de un nuevo juego antes de dejar un puntaje. La intención es evitar campañas de bombardeo de revisión, donde las personas dejan puntajes negativos en un título a veces como una forma de castigar al desarrollador. Dirigirse a una página de revisión para un título lanzado recientemente en Metacritic ahora mostrará el mensaje "Por favor, pase un tiempo jugando el juego", con una fecha y hora específicas en las que un usuario puede publicar una reseña de ese juego en el sitio.

El nuevo cambio de política ha bloqueado las opiniones de los usuarios de dos grandes juegos que salieron hoy: Ghosts of Tsushima y Paper Mario: The Origami King . Los usuarios tienen que esperar hasta el 18 de julio a las 12 p.m. PT para revisarlos. La nueva política fue descubierta por primera vez por PlayStation Universe la semana pasada, pero Forbes llamó la atención hoy.

El bombardeo de revisión, cuando un gran grupo de usuarios va a un escaparate digital o agrega un agregador de revisión para dejar puntajes bajos en un producto, se hace para tomar represalias contra una empresa o una figura pública por desacuerdos percibidos. The Last of Us Part II se dirigió a Metacritic después de su lanzamiento en junio, en parte debido a su historia e inclusión de personajes LGBTQ +.

Metacritic no es la única plataforma que aborda un problema de bomba de revisión. La plataforma de distribución de juegos de Valve, Steam, también ha sido objeto de bombardeos de revisión. En 2017, Valve agregó un gráfico de barras para mostrar puntajes positivos y negativos a lo largo de la vida de un juego. El año pasado, Valve dijo que investigaría los juegos de Steam que estaban siendo revisados y que ocultaba críticas fuera del tema.