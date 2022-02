Meta aclara comentarios acerca de un posible retiro de Facebook e Instagram de Europa

La compañía Meta negó que haya hecho supuestas amenazas a la Unión Europea de cesar por las actividades de Facebook e Instagram en el continente.

"Meta no amenaza en absoluto con irse de Europa", indicó este martes en un comunicado Markus Reinisch, vicepresidente de políticas públicas europeas de Meta. "No tenemos absolutamente ningún deseo de retirarnos de Europa, por supuesto que no. Pero la simple realidad es que Meta, como muchas otras empresas, organizaciones y servicios, depende de las transferencias de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos para operar sus servicios globales", añadió.

Reinisch dijo que Meta insta a que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios de la UE y que "Internet siga funcionando tal y como se concibió: sin obstáculos, cumpliendo la legislación vigente, pero sin estar limitado por las fronteras nacionales".

La polémica se originó en torno a una declaración de la compañía, en un informe anual publicado el pasado 2 de febrero, donde se dijo que probablemente no podría seguir ofreciendo sus productos y servicios en Europa si no se le permitía seguir transfiriendo datos personales de los usuarios a EU Entre tanto, los reguladores europeos trabajan en una nueva legislación que regule dicho procedimiento, indica RT.

Por su parte, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, y su homólogo francés, Bruno Le Maire, manifestaron poca preocupación frente a la posibilidad de que Meta cese actividades de Facebook e Instagram en el continente. Ambos abordaron el tema durante una rueda de prensa conjunta ofrecida este lunes en París.

"Después que me hackearan, he vivido sin Facebook ni Twitter durante cuatro años: la vida es fantástica", señaló Habeck.

"Seguro que vivimos muy bien sin Facebook y que viviríamos muy bien sin Facebook", le secundó Le Maire, subrayando que los gigantes digitales deben entender que la Unión Europea se resistirá a su "poder desmedido", hará valer su soberanía y protegerá los datos personales de su población.