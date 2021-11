Médico construye una máquina que ayuda a las personas a morir

En los Países Bajos, la eutanasia se incorporó a la ley en 2001. La ley entró en vigor en 2002, lo que convierte al país en uno de los más progresistas en lo que respecta a la eutanasia. En 1996, Philip Nitschke se convirtió en el primer médico en administrar legalmente una inyección mortal a uno de sus pacientes. En el debate internacional en torno al tema de la eutanasia, es uno de sus proponentes más conocidos y controvertidos.

No sería exagerado llamar a Nitschke, que ha sido apodado "Dr. Muerte", un "gurú de la eutanasia". Es el fundador de Exit International, una organización que promueve la eutanasia voluntaria. También escribió el manual de suicidio The Peaceful Pill, con información de Tonic Netherlands.

Inicialmente, solo habló sobre la eutanasia para los enfermos terminales, pero desde entonces cambió de opinión: ahora cree que la eutanasia no debe limitarse a condiciones y criterios, sino que es algo que cada persona tiene derecho a elegir. En los últimos años, ha pasado mucho tiempo diseñando Sarco, una máquina suicida imprimible en 3D que, según él, permitirá que la gente muera en paz. Debido a este nuevo invento, en las últimas semanas tanto Nitschke como sus ideas han vuelto a recibir mucha atención. A continuación te mostraremos una entrevista con Philip sobre la eutanasia como un derecho humano, su propia muerte y su último invento: el Sarco.

Tonic: Vamos a sumergirnos directamente en: ¿Cómo te sientes con el apodo de 'Dr. Muerte'?

Philip Nitschke: Bueno, te acostumbras. Por supuesto, preferiría tener un apodo más agradable, aunque entonces probablemente debería involucrarme con un tema más alegre.

Sí, eres bastante controversial. ¿Cómo se interesó tanto en este tema en particular?

De hecho, es una cuestión política. Cuando estaba trabajando para legalizar la eutanasia en Australia, conocí a más y más personas que querían morir pero no tenían una razón médica. Una de ellas era una mujer francesa, una académica, que había planeado morir a los 80 años. No porque estuviera enferma, sino simplemente porque pensaba que era una edad hermosa para fallecer. Cuando respondí con escepticismo inicial, ella respondió, y tenía razón, que no era mi lugar juzgarla. Dijo que fue su decisión, una que no está sujeta a las reglas que sigo como médico. En parte debido a ella, cambié de opinión. Me convencí de que la muerte debería ser un derecho para cualquier humano en su sano juicio.

Eso resulta ser una opinión controversial. ¿Cuál es el mayor contraargumento al que te enfrentas?

El argumento más común es que no existe el suicidio racional y que un deseo de muerte es, por definición, el resultado de una enfermedad psiquiátrica. Rechazo esa idea. El deseo de muerte de alguien no es algo que deba tratarse, per se. Otra objeción es que la vida es un regalo por el que debes estar agradecido. Mi argumento en contra es: si la vida es de hecho un regalo, también puedes regalarla. De lo contrario, ¿no es una carga en lugar de un regalo?

¿No eres responsable hasta cierto punto, porque estás facilitando la opción [de cometer] suicidio?

No creo que eso sea justo. Mira, creo que elegir la muerte es un derecho. Si me dijeras ahora mismo que vas a salir a matarte, ¿debería detenerte? No lo creo. Creo que usted, al ser una entidad autónoma, es libre de tomar esa decisión por sí mismo. No me hace feliz, pero es tu decisión. En ese caso, solo ofrezco la opción de un paso tranquilo.

¿Pero no cree que está reduciendo el umbral para las personas que, de otro modo, podrían elegir una ruta alternativa como la psicoterapia, por ejemplo?

No lo sabes. Entonces, ¿la gente que quiere morir no saltaría frente a los trenes con más frecuencia? ¿O ahorcarse? Las personas que realmente quieren morir podrían optar por una muerte violenta. En el Reino Unido, el ahorcamiento es, con mucho, el método de suicidio más utilizado. La gente no conoce las alternativas, sabe cómo funciona este método y la cuerda siempre está disponible; eso no quita el hecho de que es una forma horrible de morir. Solo digo que deberías poder morir en paz, ya sea con la ayuda de las drogas o del Sarco.

Puede que haya personas que abusen del Sacro o de determinadas drogas, pero también hay muchas personas que se beneficiarán. Es, por ejemplo, un tipo de red de seguridad para las personas mayores cuando se enferman gravemente. Saber que pueden morir en paz les da una mayor sensación de felicidad. Saben que no tendrán que hacer nada desesperado, como saltar frente a un tren o montar su silla de ruedas desde el muelle, boom, hacia el océano.

Crees que la muerte es un derecho humano. Entonces, ¿por qué hay un límite de edad mínimo de 50 años en The Peaceful Pill?

Se ha hablado mucho del límite de edad. Mi punto de vista personal es que alguien necesita ser un adulto y estar en su sano juicio para poder tomar la decisión. En los Estados Unidos, sin embargo, esto fue recibido con muchas críticas en 2011. Me acusaron de ser feliz cuando los jóvenes se suicidan. Es por eso que hemos agregado la condición de una cantidad razonable de experiencia de vida y el límite de edad bastante aleatorio de 50. Esta era la única forma de demostrar que no contribuimos al suicidio entre los jóvenes, pero no cambia mi filosofía. Punto de vista.

El Sarco quita las etapas preliminares de la eutanasia, con un médico como guardián. ¿No es necesario para garantizar una cierta precisión? Es como si entrara a una farmacia y pudiera comprar cualquier tipo de medicamento sin receta.

Así que todavía estás atrapado en el campo de la medicina. En mi opinión, y cuando se trata del Sarco, no es necesario un médico. Todavía hay ciertas condiciones que las personas deben cumplir antes de ser consideradas, como estar en su sano juicio. Esto se determina mediante un cuestionario en línea. En el futuro, la inteligencia artificial podrá determinar esto de forma más rápida y precisa que un médico.

Está a favor de un escenario en el que las personas deprimidas también puedan utilizar el Sarco. ¿Pueden tomar esa decisión?

Las personas deprimidas también tendrán que pasar la prueba que determina la capacidad mental. Muchas personas deprimidas todavía tienen la capacidad mental para darse cuenta de que la muerte es permanente. La depresión no es un factor excluyente cuando se trata del uso de Sarco. Pero si está deprimido o enfermo físicamente hasta el punto de que no sabe lo que está haciendo, no pasará la prueba y Sarco no es una opción para usted. Puede ser un área gris, pero no es ni más ni menos gris que las pruebas que usan los psicólogos en este momento.

¿Puedes explicar cómo funciona sarco?

El ataúd se puede imprimir con una impresora 3D y utiliza nitrógeno líquido, que se puede comprar legalmente. Una vez que se ha sentado dentro de la máquina, el nitrógeno comienza a fluir. Después de un minuto y medio empiezas a sentirte desorientado —una sensación comparable a la de tomarse demasiados tragos— y unos minutos después pierdes el conocimiento. En unos cinco minutos, te habrás ido. La única forma de controlar el ataúd es desde adentro, por lo que no es posible matar a alguien con él. También puede elegir una vista oscura o transparente, por lo que puede llevar la máquina a algún lugar si prefiere una vista determinada.

Lo más probable es que el primer Sarco se construya en Suiza, porque alguien se ha interesado en la máquina. Los abogados holandeses nos han dicho que usar la máquina no es ilegal, porque aquí no es un delito acabar con la vida. Solo proporciono los planos y las instrucciones en línea, pero no doy instrucciones personales y no se requiere ayuda para operar la máquina. El usuario tiene el control total.

Volviendo a la vista que mencionaste, ¿qué vista elegirías para ti?

Volvería a la parte norte de Australia y pondría mi Sarco en el desierto. Durante la puesta de sol, eso suena bien. Aunque, pensándolo bien, sería difícil tomar el nitrógeno, debido a la distancia y al hecho de que el nitrógeno no se conserva muy bien.

Si ya estás en el Sarco y cambias de opinión, ¿hay un botón de pánico?

Sí, hay una ventana de emergencia que se abre de inmediato cuando hace clic en ella, lo que permite que el oxígeno ingrese a la máquina de inmediato. Además, puede presionar el botón de parar hasta el momento en que pierda el conocimiento.

¿Qué piensa tu familia sobre tus creencias?

Mi madre fue una gran defensora de mis ideas. Estuvo en un asilo de ancianos los últimos años de su vida, porque ya no podía vivir en casa. Odiaba estar allí y quería morir. Pero ella no estaba enferma, por lo que no calificaba para nada. Yo tampoco podía darle nada, porque todo el mundo habría sabido que yo estaba detrás. Saber que tenía una opción habría sido un gran consuelo para ella.

¿Ha recibido amenazas de muerte de sus oponentes?

En los últimos veinte años, afortunadamente, solo he recibido unos pocos. Recientemente recibí mi primera amenaza real. No sé si es de un fundamentalista o de alguien que vende drogas ilegales para la eutanasia. En el libro menciono varios sitios web falsos que venden pastillas por 700 euros cada una. Entonces también podría ser un estafador. En cuanto a los eventos públicos, siempre nos aseguramos de que las medidas de seguridad sean muy estrictas.

Si está luchando con un problema de salud mental en los EU, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255. En Canadá, visite suicideprevention.ca para obtener más información sobre cómo obtener ayuda, con información de Vice.