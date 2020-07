MediaTek anuncia su nuevo procesador Dimensity 720 de 7 nanómetros y con 5G

MediaTek lanzó el Dimensity 1000, su primer SoC en la serie 5G Dimensity SoC, en noviembre de 2019. El Dimensity 1000 en su forma original aún no ha llegado a ningún dispositivo de envío, pero el Dimensity 1000L, una versión de menor capacidad del chip: llegó al OPPO chino Reno3. El anuncio de Dimensity 1000 fue seguido por los anuncios de Dimensity 800 de rango medio y Dimensity 820 en CES 2020 y en mayo de 2020 respectivamente, mientras que Dimensity 1000 recibió una actualización en forma de Dimensity 1000 Plus compatible con 144Hz, que hizo su camino hacia el iQOO Z1. Ahora, MediaTek ha extendido la serie Dimensity al lanzar el primer SoC en Dimensity 700 en forma de Dimensity 720. Este es otro SoC de rango medio con un módem 5G integrado, pero como se esperaba, reduce sus especificaciones centrales en comparación a la serie Dimensity 800.

CPU, GPU y memoria

El Dimensity 720 se fabrica en un proceso de 7 nm. Tiene dos núcleos ARM Cortex-A76 a 2 GHz y seis núcleos ARM Cortex-A55 a 2 GHz. La configuración del núcleo de la CPU 2 + 6 aquí es un paso hacia abajo desde el Dimensity 800, que tenía una configuración del núcleo 4 + 4. El Dimensity 720 omite dos núcleos grandes y opta por seis núcleos pequeños. El SoC no cuenta con el núcleo Cortex-A77 de ARM , lo que es decepcionante al considerar que el recientemente anunciado Snapdragon 690 de Qualcomm sí presenta el Cortex-A77 más nuevo y más rápido.

En términos de GPU, MediaTek va con Mali-G57MC3 de ARM. El Mali-G57 es una variante más estrecha del buque insignia Mali-G77 . Los tres núcleos de GPU aquí significan que el rendimiento de GPU será útil, pero no desafiará a los SoC emblemáticos en el corto plazo. El Dimensity 1000L, por ejemplo, tiene la GPU Mali-G77MC9, 3 veces la cantidad de núcleos de GPU. El chip admite memoria LPDDR4X de 2133 MHz (con hasta 12 GB de RAM) y almacenamiento de clase UFS 2.2, omitiendo UFS 3.0 y superior.

Conectividad

En términos de conectividad, MediaTek dice que el Dimensity 720 está integrado con el "módem 5G más eficiente en energía de su clase". Las velocidades máximas de enlace descendente tienen una potencia de 2,34 Gbps. Está construido con la tecnología MediaTek 5G Ultrasave que utiliza inteligencia de conciencia de contenido y de red para administrar el modo operativo del módem en tiempo real para extender la vida útil de la batería. Es compatible con 2CC CA, Voice over New Radio (VoNR), 5G y 4G dual SIM, doble modo de espera (DSDS). También admite redes NSA (no autónomas) y SA (autónomas) sub-6GHz 5G.

Monitor

El Dimensity 720 admite pantallas Full HD + (2520 × 1080) de alta frecuencia de cuadro (HFR) de 90Hz, que se está convirtiendo rápidamente en una característica popular incluso en el segmento de rango medio inferior. Desafortunadamente, las pantallas de 120Hz no son compatibles. En términos de capacidades de transmisión de video, el SoC admite la reproducción de video MiraVision HDR10 +.

Cámaras e IA

El chip admite cámaras de hasta 64MP a 22 fps, o cámaras duales de 20MP + 16MP a 30 fps. Tiene una gama de mejoras de cámara AI que funcionan con la Unidad de Procesamiento de AI (APU) integrada, que es el término de MediaTek para NPU. También cuenta con activación de voz integrada (VoW) para minimizar el consumo de energía de los asistentes de voz siempre activos, así como la supresión de ruido de micrófono dual para que los asistentes de voz puedan escuchar a los usuarios con mayor claridad en entornos ruidosos.

El Dimensity 720 probablemente aparecerá en teléfonos de gama media baja y actuará como un competidor del Qualcomm Snapdragon 690. Tiene una desventaja en la arquitectura del núcleo de la CPU, mientras que la GPU puede ser muy similar. Qualcomm tiene otra ventaja de poder obtener más victorias de diseño, ya que con la mitad de 2020 completada, hemos visto que pocos teléfonos adoptan SoC Dimensity de MediaTek, incluso aquellos que son prometedores en papel. El Redmi 10X con Dimensity 820 SoC tiene una gran propuesta de valor, por ejemplo, pero solo está disponible en China. Veamos cómo se adoptan los SoCs de MediaTek en la segunda mitad del año. Para obtener más información sobre el SoC, los lectores pueden visitar el sitio web de MediaTek.