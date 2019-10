Mastercard, Visa, eBay, Stripe y Mercado Pago dan la espalda criptomoneda de Facebook

Tras PayPal, otras cinco compañías han dado la espalda a Libra, la criptomoneda de Facebook. Mastercard, Visa, eBay, Stripe y Mercado Pago abandonaron la Asociación Libra para dedicar sus esfuerzos a sus propias propuestas de pagos en línea.

Libra, la criptomoneda de Facebook, sigue encontrando importantes obstáculos en el camino. Y es que cinco empresas de renombre anunciaron que dejarán de apoyar el proyecto. Hablamos de Mastercard, Visa, eBay, Stripe y Mercado Pago, organizaciones que jugaban un papel fundamental en la estrategia de la red social. Junto a PayPal, la cual abandonó la Asociación Libra hace una semana, ya son seis las entidades que se han bajado del barco.

Cabe señalar que The Wall Street Journal adelantó, el pasado 2 de octubre, que algunas involucradas estaban reconsiderando su participación, incluyendo Mastercard y Visa, indica Hipertextual.

Las compañías mencionan que, si bien respetan y reconocen el potencial de Libra, en este momento prefieren dedicar sus esfuerzos a sus propios productos. Stripe, por ejemplo, se pronunció por medio de un portavoz, quien afirmó que seguirán abiertos a trabajar con la susodicha criptomoneda en el futuro, pues siempre mostrarán entusiasmo de "apoyar iniciativas que tienen como objetivo hacer crecer el comercio en línea".

Visa expresa, por su parte, que seguirán evaluando si valdría la pena retomar la colaboración con la propuesta de Facebook en una etapa posterior. Antes prefieren determinar si se cumplen algunos factores, "incluyendo la capacidad de la Asociación Libra para satisfacer plenamente todas las expectativas regulatorias requeridas", y concluyen:

El continuo interés de Visa en Libra se deriva de nuestra creencia en que las redes basadas en blockchain bien reguladas podrían extender el valor de los pagos digitales seguros a un mayor número de personas y lugares, particularmente en los mercados emergentes y en desarrollo.

La postura de esta última empresa es significativa, ya que expone sus preocupaciones respecto a los organismos y gobiernos que dudan de Libra. Apenas el miércoles, se confirmó que Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, deberá presentarse ante el Cámara de Representantes de Estados Unidos para hablar sobre el plan de instaurar una moneda virtual en todo el mundo. Por supuesto, este tipo de noticias han generado incertidumbre entorno al proyecto.

eBay siguió una línea similar a la de Stripe, argumentando que respetan la visión de Facebook con Libra, pero actualmente están enfocados en ofrecer su propia experiencia de pagos a sus clientes. Uber y Lyft no han actuado de la misma manera. Representantes de ambas empresas aseguraron a CNBC que no planean abandonar la asociación, al menos no en este momento.

Libra se tambalea

¿Qué tiene que decir Facebook ante todo esto? Dante Disparte, responsable de comunicación de Libra, aclaró que seguirán "construyendo una asociación sólida con empresas, organizaciones de impacto social y otras partes interesadas líderes en el mundo para lograr un entorno seguro y transparente". Y agregó: "Esperamos con ansias la reunión inaugural del consejo de la Asociación Libra en solo 3 días, así como el anuncio de los miembros iniciales de la asociación".

Indudablemente, perder el apoyo de las plataformas de pagos y transacciones más importantes del mundo es un golpe muy duro para la estrategia de Facebook. Inicialmente eran 28 entidades las que habían mostrado su respaldo; ahora quedan 22. No podemos descartar que en los próximos días se sumen más bajas. Ahora mismo, el futuro de Libra es bastante incierto.