Más del 50% de las búsquedas en Google no generan clics

A partir de junio de 2019, el 50.3 por ciento de las búsquedas de Google recibió cero clics. Por el contrario, las búsquedas con clics orgánicos en sitios web que no son de Google ahora representan solo el 45 por ciento de todo el tráfico.

Eso está de acuerdo con los datos de la firma de análisis de marketing Jumpshot basados en 40 millones de búsquedas basadas en navegador en computadoras de escritorio y dispositivos móviles en los EE. UU. Los datos fueron procesados por Rand Fishkin, fundador del motor de búsqueda de inteligencia de audiencia SparkToro.

Peor aún, parece que esta tendencia hacia las búsquedas de clic cero ha experimentado un crecimiento constante desde 2016. Mientras tanto, el alcance orgánico para sitios web de terceros ha seguido disminuyendo.

Para ser justos, no es tan sorprendente que una gran cantidad de búsquedas no generen clics, especialmente cuando consideramos que Google ha estado cambiando su atención para resumir los resultados en fragmentos en la parte superior de la Búsqueda. Si bien estos pueden ser más fáciles de escanear en busca de usuarios, sí consumen el tráfico de sitios web de terceros.

El hallazgo reaviva las discusiones sobre la conducta anticompetitiva de Google, que muchos han criticado en el pasado.

De hecho, los informes de ayer sugieren que 23 empresas europeas de búsqueda de empleo están trabajando para presentar una queja antimonopolio contra Google ante la Unión Europea. Las compañías alegan que Big G colocó sus propios resultados de búsqueda de trabajo por encima de los de sus competidores.

Lo que hace que las cosas sean aún más apremiantes es que no es la primera vez que el gigante de los motores de búsqueda ha criticado sus prácticas anticompetitivas. Con información de The Next Web.