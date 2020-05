Mafia 3 se puede jugar gratis en Steam hasta el 7 de Mayo

Steam es una de las plataformas en videojuegos más exitosas en computadora hoy en día. En esta ocasión ha lanzado de manera gratuita y por tiempo limitado Mafia 3, para los amantes del mundo abierto y las ambientaciones históricas.

Mafia 3 llega gratis a Steam para disfrutarlo por toda la primera semana de mayo.

Este regalo de Steam incluye una serie de descuentos en toda la franquicia de Mafia con hasta el 75% en juegos base. Puedes jugar gratis Mafia 3 y luego conservar todo tu progreso si decides adquirirlo a un atractivo precio de 40 soles.

Incluso, puedes correr Mafia 3 con trazado de rayos, gracias a la tecnología Ray Tracing Global Illumination compatible con el juego, que eleva la calidad gráfica del juego a un nivel formidable, como lo evidencia este video:

Para descargar Mafia 3 en Steam, tan solo debes ingresar a este enlace. Una vez reclamado podrás conservarlo para siempre en tu biblioteca.

ACERCA DE ESTE JUEGO

Corre el año 1968 y, tras años combatiendo en Vietnam, Lincoln Clay ha llegado a esta conclusión: la familia no es aquellos con los que has nacido, sino aquellos por los que estás dispuesto a morir. De vuelta a casa, en New Bordeaux, Lincoln se propone escapar de un pasado criminal. Pero cuando su familia adoptiva, la mafia negra, es traicionada y aniquilada por los mafiosos italianos, Lincoln levanta una nueva familia sobre las cenizas de la anterior y emprende un camino de venganza y redención para acabar con el responsable. Serán precisos intensos tiroteos, despiadadas luchas a puñetazos, conducción temeraria y sabiduría callejera. Pero con el equipo adecuado, la fortaleza necesaria para tomar decisiones duras y la voluntad de ensuciarse las manos, es posible llegar a lo más alto de los bajos fondos.