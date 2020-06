Lupin III: The First es nominada en el Festival de Annecy

La película animada por CGI Lupin the 3rd: The First continúa robando corazones en todo el mundo, ¡y acaba de conseguir un lugar en la lista de nominados en Annecy!

El Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy proyecta anualmente cortos y largometrajes de todo el mundo. El festival de este año se proyectará en línea entre el 15 y el 30 de junio. Hoy vimos el anuncio de la lista completa del festival de selecciones nominadas y contrechamp (no competidoras).



Lupin the 3rd: The First fue dirigida por Takashi Yamazaki, quien también dirigió el muy querido Stand by Me Doraemon y su próxima secuela. La película se estrenó en Japón en diciembre pasado y se ha proyectado en otros países del mundo desde entonces.



La película se enfrentará a la Guerra de los Siete Días de Yuta Murano, así como a selecciones de Francia, Chile, Rusia y otros lugares. On-gaku de Kenji Iwaisawa: Nuestro sonido se proyectará fuera de competencia.



Los fanáticos estadounidenses podrán ver a Lupin the 3rd: The First en los cines a través de una licencia de GKIDS. Las proyecciones limitadas, que se programarán en una fecha posterior, incluirán una transmisión subtitulada y un doblaje en inglés.