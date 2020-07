Los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate obtendrán acceso a Project xCloud a partir de septiembre

El servicio de transmisión de juegos de Microsoft Project xCloud será gratuito para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate.

La noticia proviene de una larga publicación en el blog del jefe de Xbox Phil Spencer, quien escribió que la transmisión en la nube se agregará al servicio de suscripción de nivel superior en los países admitidos en septiembre.

A diferencia del Game Pass estándar, la suscripción Ultimate incluye la membresía de Xbox Live, lo que permite a los usuarios jugar en línea entre ellos.

Project xCloud, que todavía se encuentra actualmente en versión preliminar, dará a los suscriptores de Ultimate acceso a más de 100 títulos de Xbox Game Pass que se pueden jugar en el teléfono y la tableta.

Similar al servicio Stadia de Google, xCloud permite a los usuarios acceder y jugar a sus juegos desde una variedad de dispositivos, retomando donde lo dejaron si cambian de uno a otro.

Inicialmente, el servicio solo estaba disponible en los EE. UU., El Reino Unido y Corea, pero desde entonces se ha extendido a otros mercados clave, incluidos Canadá, India, Japón y Europa occidental .

Microsoft anunció recientemente que una versión de Project xCloud había sido reutilizada para los desarrolladores para que puedan acceder a sus kits de desarrollo de Xbox de forma remota durante el bloqueo durante la pandemia de COVID-19.

Spencer también enfatizó la importancia del plan de pago Xbox All Access, que anteriormente describió como "crítico tanto para nuestro lanzamiento para Xbox Series X como para la generación en general".

En la nueva publicación, reiteró que Xbox All Access brinda a los clientes la oportunidad de obtener una suscripción Xbox Series X y Xbox Game Pass Ultimate por un "bajo precio mensual sin costos iniciales, sin cargos financieros y sin cargos ocultos".

No se dijo cuál será el precio de Xbox All Access para la consola de próxima generación, pero los experimentos anteriores con este modelo de precios han equiparado a una consola Xbox One que se pagará en dos años .

El resto de la publicación reiteró varias promesas en torno a la Xbox Series X, como la compatibilidad con versiones anteriores y la iniciativa Smart Delivery, que brinda a los propietarios de juegos acceso a las versiones actuales y de próxima generación de títulos seleccionados sin costo adicional.

Se espera más información sobre la Serie X de Xbox y su alineación la próxima semana, con un showcase de juegos de Xbox que se transmitirá en vivo el jueves 23 de julio.