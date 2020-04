Los riesgos de utilizar Zoom

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a la pandemia por coronavirus, se ha recurrido a las “bondades” del internet para sobrellevar empleos, negocios y clases mientras se cumple con las recomendaciones de quedarse en casa. Una de las aplicaciones que más ha sobresalido durante estos días de encierro ha sido Zoom, la cual funciona para realizar videollamadas grupales.

Sin embargo, cada vez son más casos que dejan expuesta la ineficiente seguridad y privacidad que brinda esta compañía a sus usuarios, comenzando por el envío de datos a Facebook, aunque los usuarios con Zoom no tuvieran cuenta en dicha red social.

Según la compañía asiática, liderada por Eric S. Yuan, a finales de marzo corrigió el error con Facebook, el cual enviaba datos sobre la ubicación, zona horaria y dispositivos.

Pero esto sólo fue el comienzo para un sinfín de problemas durante la pandemia.

Prohibición de su uso

Las advertencias de personalidades como Elon Musk o dependencias como la NASA fueron un golpe bajo para Zoom, aunque no lo suficiente para frenar la popularidad de la aplicación de videoconferencias.

Tanto Musk como la NASA llamaron a sus empleados a no utilizar dicho programa para evitar problemas de seguridad a principios del presente mes. Tras esto y la situación con Facebook, Zoom emitió disculpas por los problemas de seguridad descubiertos y por decir que las llamadas usan cifrado punto a punto, cuando no es cierto, según Reuters.

Zoom bombing

Las interrupciones de terceros en las videollamadas ya acuñaron el término “Zoom bombing”. Miles de usuarios lo han experimentado, en distintos niveles que van de la incomodidad a lo desagradable.

El más reciente caso es el de una clase de arquitectura realizada por la Universidad de las Flores (UFLO) en Argentina, donde participaban 152 personas. Durante dos minutos, un tercero se infiltró y comenzó a transmitir la violación a una menor de edad.

Esto, con la versión pagada de la plataforma.

"Los profesores de arquitectura eran quienes coordinaban la actividad y por las 11:30 uno de los participantes de la reunión, que entendemos que no era un usuario legítimo, tomó el control de la charla pese a no tener las facultades porque no era el anfitrión, y comenzó a transmitir contenido de pornografía infantil por un par de minutos", comentó el vicerrector de la UFLO, Cristian Kreber.

La universidad se encargó de notificar a las autoridades y a Zoom, además de ofrecer ayuda psicológica para las personas que se vieron afectadas durante la videoconferencia.

El video no tenía sonido, no había ninguna leyenda, ningún cartel. Además fue tan shockeante, quedamos todos tan impactados, nadie espera ver algo así, jamás", expresó el profesor de dicha institución, Diego López de Murillas.

En Estados Unidos, se han reportado una gran cantidad de casos de violación de privacidad en las videollamadas, sobre todo en cuestiones académicas.

Por ejemplo, el caso de Ceri Weber, quien defendía su tesis para obtener su doctorado en la Universidad de Duke cuando ecos y voces la interrumpieron. Alguien repetía sus palabras en tono de burla. Después empezó a sonar música de Britney Spears y alguien dijo a Weber que se callara. Alguien amenazó con violarla.

De acuerdo con AP, esta situación ha llamado la atención del FBI y otras agencias de seguridad.

Videollamadas subidas a la red

Más de 15 mil videos de llamadas de Zoom pueden ser vistos al buscar el nombre de la aplicación en navegadores. Esto fue descubierto por el jefe de tecnología de Disconnect y ex investigador de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Patrick Jackson.

Al darse cuenta de esta situación, notificó a la compañía asiática y al medio The Washington Post.

El contenido expuesto en videos subidos a YouTube, Vimeo y espacios de almacenamiento de Amazon contienen contenido privado de empresas, clases para niños, sesiones de psicoterapia y boletines médicos.