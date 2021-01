Los nuevos altavoces de Sony se inspiran en el diseño de una afeitadora eléctrica

Sony ha presentado sus nuevos altavoces inalámbricos premium. Se trata del RA5000 y el RA3000, dos dispositivos pensados en ofrecer una experiencia de audio inmersiva en el hogar. Sin embargo, el diseño del primero no ha pasado nada desapercibido. Si se lo mira desde arriba, adquiere un diseño muy similar al de una máquina de afeitar eléctrica.

Si no fuera una máquina de afeitar, no sabríamos muy bien en qué se han inspirado los diseñadores de Sony a la hora de darle forma a este nuevo producto, pero no podemos negar que sus líneas resultan, al menos, un tanto curiosas. Ahora bien, desde el punto de vista de las prestaciones, este dispositivo parece no quedarse atrás y puede convertirse en una opción interesante para los consumidores.

Los altavoces verticales, que dan esa forma de máquina de afeitar, ayudan a conseguir un efecto de sonido envolvente. El Sony RA5000 también cuenta con tres altavoces más situados en la parte media y un subwoofer que ofrece sonidos más graves e intensos. Gracias a estas características, sumadas al algoritmo Immersive Audio Enhancement, alcanza la certificación Hi-Res Audio.

En cuanto a las otras funciones, también ofrece volumen automático. Este ajusta el nivel de sonido entre una pista y otra. También juega un papel importante si se cambia el altavoz de ubicación; en ese sentido se calibra con el resto de los aparatos que estén conectados a él, indica Hipertextual.

Los RA5000 y el RA3000 igualmente pueden funcionar con dispositivos compatibles con Amazon Alexa o Google Assistant. Al conectarlos a los asistentes virtuales se podrán solicitar canciones o controlar las opciones de reproducción simplemente con comandos de voz. Chromecast y Spotify Connect también están integrados. En cuanto a la conectividad, ambos altavoces tienen Wi-Fi, Bluetooth y NFC. Pueden conectarse a televisores Bravia compatibles. Además, se integra a la aplicación para teléfonos celulares Sony Music Centre.

Precio y disponibilidad de los nuevos altavoces de Sony

Sony ha informado que ambos modelos se ofrecerán a partir de febrero 2021 en distintos colores. El RA5000 costará aproximadamente 550 € y vendrá con el cuerpo negro con detalles en cobre. Por su parte, el RA3000 se podrá adquirir en unos 300 € en color gris con detalles en plata.