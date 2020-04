Los mejores juegos gratis y en oferta para la cuarentena

La pandemia del coronavirus ha llevado a que en algunos países, entre ellos México y sus ciudadanos tengan que permanecer dentro de sus hogares salvo a causa de fuerza mayor. Y para hacer más agradable el aislamiento algunas compañías de videojuegos, editoras, desarrolladoras y tiendas digitales se han sumado a la causa para ofrecer videojuegos gratis u ofertas bastante accesibles.

En este artículo vamos a recopilar todos los juegos gratuitos que hay disponibles en PC, consolas y móviles, y la plataforma donde los puedes adquirir para que puedas pasar el día dentro de casa de la mejor manera.

Borderlands: Game of the Year Editionen disponible para Xbox One y PC

Hasta el próximo jueves 23 de abril los usuarios de Xbox One y PC pueden jugar gratis a Borderlands, el clásico looter shooter de Gearbox, en su versión Edición Juego del Año, que incluye todo tipo de mejores, principalmente gráficas.

Total War: Warhammer 2 en PC

Durante todo este fin de semana podéis jugar gratis a Total War: Warhammer 2, el aclamado juego de estrategia de Creative Assembly, totalmente recomendado tanto para los amantes del género como para los fans del universo Warhammer, siendo una ocasión perfecta para que descubráis uno de los mejores juegos de estrategia de los últimos años.

La trilogía Uncharted y Journey gratis en PS4

Ya está disponible para descargar gratuitamente en PS4 Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey, dos juegos que podremos añadir a nuestra biblioteca hasta el 6 de mayo, para siempre y para todos los usuarios de la consola, sean suscriptores de PS Plus o no. La colección de Nathan Drake incluye los primeros tres Uncharted totalmente remasterizados, tres aventuras de acción imprescindibles, y Journey es uno de los indies más aclamados de la última década, una breve, bella e impactante aventura que todos deberíais jugar.

Just Cause 4 para PC

Un jueves más la tienda digital de Epic Games regala nuevos juegos, y en esta ocasión le toca el turno a Just Cause 4, un frenético y alocado juego de acción en mundo abierto, muy entretenido si disfrutas de pegar tiros y destrozarlo todo, que podrás descargar gratis hasta el 23 de abril.

Wheels of Aurelia para PC

El segundo juego gratis de la semana en Epic Games Store es Wheels of Aurelia, una curiosa aventura narrativa que nos invita a recorrer la costa occidental de Italia durante los años 70 con unos coches de ensueño y una banda sonora espectacular. Podréis descargarlo hasta el 23 de abril.

Google Stadia Pro

El servicio de juego en la nube de Google Stadia se podrá probar gratis durante 2 meses. Este servicio, que habitualmente tiene un precio de 9,99 euros, además de comprar juegos nos permite jugar a varios títulos de manera gratuita, que en estos momentos son GRID, Destiny 2: The Collection, Thumper, Gylt, Serious Sam Collection, Steamworld Dig 2, Steamworld Quest: Hands of Gilgamech, Spitlings y Stacks on Stacks.

Assassin's Creed 2 gratis en PC

Desde hoy hasta el 17 de abril puedes descargar gratis Assassin's Creed 2 para PC, una de las entregas más aclamadas de la popular saga de Ubisoft, que nos ponía en la piel de Ezio Auditore en sus aventuras por la Italia del Renacimiento, en un entretenidísimo juego de acción.

Starlink: Battle for Atlas en Xbox One

Aunque no es un regalo, hasta el 22 de abril se puede jugar gratis a Starlink: Battle for Atlas en Xbox One, el juego de naves en mundo abierto para toda la familia de Ubisoft, que nos permitirá además mantener todo el progreso si después de este periodo decidimos adquirirlo.

Juegos gratis en GOG

En la tienda digital de CD Projekt podemos encontrar más de una veintena de juegos gratuitos, a continuación os recomendamos algunos.

Beneath a Steel Sky - PC

La tienda digital GOG está regalando 27 juegos: podéis acceder a la lista completa aquí. Beneath a Steel Sky es uno de los más destacados. Se trata de la aventura gráfica cyberpunk de Revolution Software que se convirtió en un clásico de culto desde su estreno en 1994.

Hello Neighbor (alfa) - PC

Hello Neighbor se convirtió en un clásico para youtubers y streamers, y ahora podéis jugarlo gratis, aunque se trata de una versión previa con algunos bugs y funcionalidades no pulidas. El objetivo es colarnos en la casa de un vecino que aprende de nuestros movimientos, todo ello en un ambiente bastante perturbador.

Rebajas de Primavera en Nintendo Switch

La tienda digital de Nintendo, la eShop, ha dado comienzo a sus Rebajas de Primavera, con más de 300 juegos para Nintendo Switch con importantes descuentos. Así podemos encontrar Crash Bandicoot N. Sane Trilogy por 19,99 €, Dragon Ball FighterZ por 14,99 €, Mario + Rabbids Kingdom Battle por 9,99 €, The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition 41,99 € y muchas más ofertas interesantes.

Rebajas de Primavera en PlayStation Store

Desde el 1 de abril han comenzado las Rebajas de Primavera en PS Store, con cientos de juegos de PS4 con importantes descuentos hasta el 30 de abril. Así podemos encontrar juegos como Death Stranding por 39,99 €, Dragon Ball FighterZ por 14,99 €, Days Gone por 29,99 €, Mortal Kombat 11 por 24,99 € y muchos más.

Rebajas de Primavera en Xbox One

La tienda digital de Microsoft también se une a las tradicionales rebajas de primavera, y podemos encontrar cientos de juegos de Xbox One y Xbox 360 con importantes descuentos, como Devil May Cry 5 por 19,99 €, Gears 5 por 34,99 €, Red Dead Redemption 2 por 31,49 €, Resident Evil 2 Remake por 19,99 € o Dragon Ball FighterZ por 17,49 €.

Rebajas de Primavera en Epic Games Store

La tienda digital de Epic Games también se apunta a las rebajas de primavera con multitud de juegos con interesantes descuentos, como Borderlands 3 por 29,99 €, Red Dead Redemption 2 por 47,99€ Borderlands 3 por 29,99 € o Metro Exodus por 19,99 €. Estas ofertas estarán disponibles hasta el 1 de mayo.