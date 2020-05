Los mejores campeones para jugar en League of Legends: Wild rift

La transición de jugadores de League of Legends de PC a la versión Móvil “Wild Rift” puede significar una gran diferencia, y aunque la experiencia de juego sea en esencia la misma quizás algunos personajes te puedan el poder dominarlos a la perfección. El medio de Esports ElDesmarque ha realizado una lista con los 10 campeones más fáciles para adaptarse rápidamente al juego. Cabe resaltar que este top está más enfocado a jugadores nuevos o que no tengan mucha habilidad con League of Legends.

Se recomienda a los jugadores nuevos olvidarse de la jungla, ya que representa un mayor nivel de dificultad e involucrar una continua interacción con el resto de líneas.

Es por ello que la lista de los campeones a continuación se basa en dos campeones del carril superior, tres en la línea central y cinco entre soportes y tiradores.

Línea superior

Garen Darius

Carril central

Lux Annie Teemo

Tirador

Ashe Jinx Miss Fortune

Soporte

Blitzcrank Nami

Todavía no existe una fecha oficial para el lanzamiento de League of Legends: Wild Rift, pero países de Brasil y Filipinas tendrán acceso a una alfa cerrada.