Los lineamientos que sigue Spotify para eliminar canciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Los servicios digitales de música han logrado que aquellos exponentes que hace una década hubieran tardado años en darse a conocer, llegaran a oídos de millones en menos tiempo, pero también esas plataformas han luchado por mantener un contenido que libre de violencia.

Esta proeza no siempre se consigue al pie de la letra, ya que son millones de canciones las que estos servicios ofrecen a sus suscriptores y revisar absolutamente todo el contenido que se sube a cada plataforma es casi una tarea titánica.

En los últimos meses ha entrado un debate entre el contenido que debe o no estar permitido en estos servicios, incluso plataformas como Spotify han bajado canciones porque violan su reglamento y eso ha desatado que la gente se pregunte: ¿qué contenido se puede o no subir a este servicio?, ¿quién regula lo que se sube? y ¿cómo hacer para que los menores no estén expuestos al contenido con material explicito?

Para la plataforma Spotify, que cuenta con 89.1% del total del mercado de streaming musical en México, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, cualquier persona sin importar quién sea, puede subir su contenido musical (o podcast) a su plataforma.

"Para subir tu música en Spotify, debes trabajar con un distribuidor o con un sello discográfico que ya tenga un distribuidor. Puedes consultar el directorio de proveedores para ver los distribuidores preferidos y recomendados que cumplen con nuestros estándares para proporcionar metadatos de calidad y proteger contra las infracciones", dijo el vocero del servicio sueco.

El 14 de mayo pasado, la plataforma sacó de su servicio la canción "Safaera" de Bad Bunny, los primeros reportes señalaban que se debía al contenido de la letra, situación que la plataforma aclaró horas más tarde al detallar que se debía a derechos de autor, al ser un tema que estaba compuesto por estrofas de otras canciones.

A quien sí bajaron algunas de sus canciones de la plataforma fue a Johnny Escutia, luego de que cobraran relevancia algunos temas en los que incitaba al odio, esto luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Conavim presentaron denuncias contra el cantante por posible apología del delito. En sus canciones, Escutia habla de la realización de actos violentos contra mujeres y niñas.

En estos dos casos, los cantantes habían infringido en políticas de la plataforma, ya que Spotify señaló a EL UNIVERSAL que existen al menos tres formas en las que están en la libertad de eliminar el contenido de algún artista.

¿Qué elementos necesita tener alguna canción para romper las reglas del servicio streaming y hacer que una canción sea retirada?

Contenido infractor: se protege la propiedad intelectual de los creadores para que sean compensados por su trabajo.

Contenido ilegal: se requiere a los proveedores de contenido que cumplan con las leyes y reglamentos aplicables.

Contenido de odio: que incita a la violencia contra un grupo o individuo por sus características.

Tipos de infracciones en Spotify



Contenido Infractor

Aplicación: Se protege la propiedad intelectual del creador para que sea compensado de forma justa por su trabajo. Cualquier contenido que se suba a Spotify sin permiso del titular de los derechos de autor será eliminado. Lo mismo para el contenido que infringe marcas registradas.

Ejemplo: "Safaera" de Bad Bunny. El 14 de mayo fue retirado de las listas de reproducción de Spotify, generando molestia entre los fans del puertorriqueño y alegría entre sus detractores. Deezer, Claro Video, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music no la retiraron.

Explicación: La canción no tenía en regla todos los derechos de algunas estrofas, por ello se tuvo que eliminar de la plataforma. Días más tarde cuando se puso en regla, volvió a la plataforma. Spotify negó que el retiro de la canción se relacionara con el contenido de la letra.

Contenido Ilegal

Aplicación: Se requiere que cumpla con las leyes y reglamentos como los de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Cualquier contenido que viole las leyes locales puede ser eliminado, y se retienen los pagos si ese contenido está sujeto a sanciones.

Ejemplo: Discografía Julión Álvarez. El cantante mexicano no puede ser escuchado en la plataforma desde 2017 cuando fue acusado por el Departamento del Tesoro de que sus empresas tenían relación con presunto lavado de dinero y se le congelaron sus cuentas.

Explicación: Investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de México por presunto enriquecimiento ilícito. En EU es indagado por parte de Oficina de Control de Bienes de Extranjeros. El cantante no podía disfrutar de las regalías en un inicio y más tarde su catálogo fue retirado.

Contenido de odio



Aplicación. Contenido que promueve, defiende o incita expresamente y principalmente el odio o la violencia contra un grupo o individuo en función de sus características, como raza, religión, identidad de género, sexo, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual.

Ejemplo. "Viólala", "Violación suprema", "Perra mugrosa", "Cállate perra" de Johnny Escutia. El rapero fue detectado luego de que un usuario denunció que una de sus letras aludía directamente a la youtuber Yuya. Él se defendió argumentando que se trataba de sarcasmo y ofreció disculpas.

Explicación: Tras volverse virales los temas de este cantante, Spotify los eliminó de su plataforma porque considera que incitan a la violencia de género. El rapero aún se puede escuchar en la plataforma de Youtube, donde sus videos tienen en promedio poco menos de 100 mil vistas.

Música para oídos pueriles

Fecha de lanzamiento: El 17 marzo de 2020 se lanzó la versión beta para México con la idea de que los niños disfrutan la música sin anuncios comerciales y contenidos cuidadosamente seleccionados para su edad. Su objetivo es ofrecer una opción adecuada a su ambiente.

¿Qué es?

App de música creada para niños de todas las edades con contenido adecuado a su edad. Es una app independiente al Spotify tradicional. Incluye Top Hits, canciones de películas y shows de tv, Juegos, Fiesta, Historias, Aprendizaje, Hora de acostarse.

Características. Tiene dos categorías. Audio para niños pequeños: incluye canciones de cuna y bandas sonoras elegidas por editores profesionales en la materia.

Audio para niños mayores: incluye pistas populares apropiadas y relevantes para chicos más grandes.