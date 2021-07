Los juegos Below the Stone y Dead Fury llegan el próximo año

Ambos títulos se lanzarán en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One , Nintendo Switch y Steam para PC.Una selección de PAX Online East Indie Showcase, Below the Stone , invita a los buscadores de tesoros a unirse al Explorer's Guild of Draggas como aprendiz de enano , continuando la sagrada tradición enana de la minería.

Desciende a biomas de pixel art generados por procedimientos, excavando en busca de tesoros y minerales para obtener actualizaciones cruciales para la próxima ejecución. Descubrir el mundo oculto debajo de la piedra.

Dead Fury presenta misiones narrativas con disparos en tercera persona de ritmo rápido en un mundo donde los humanos ahora son máquinas de matar imparables gracias a una misteriosa infección traída de regreso a la Tierra escondida dentro de las rocas de Marte.