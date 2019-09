Los dueños de autos Tesla se quedaron sin poder abrirlos

Con los vehículos de Tesla existen muchas ventajas, en razón de la tecnología que presumen sus componentes.

Una de ellas es la posibilidad de abrir al auto sin necesidad de llave, gracias a la tecnología del chip NFC de los teléfonos, que hace el proceso de vinculación entre el vehículo y el dispositivo, vía la app de Tesla.

Todo suena excelente y encaminado a facilitar procesos, hasta que llega el momento en que entran en juego los problemas inherentes a la red, tal como les pasó a varios usuarios de Tesla que reportaron la imposibilidad de desbloquear sus vehículos, indica Unocero.

Todo comenzó cuando Twitter se llenó de publicaciones como las de abajo, de gente que incluso se quedó encerrada en sus autos.

@Tesla @elonmusk i am locked out of my car and been on hold now for 12 minutes. Why is it so difficult to talk to a Tesla trained human for support? — briango (@briango) September 3, 2019

“Tesla, Elon Musk, estoy encerrado en mi vehículo y llevo 12 minutos así. ¿Por qué es tan difícil hablar con un humano entrenado por Tesla para que me apoye?”

“Oye Tesla, amo mi nuevo Model 3… pero ahora la app no se actualiza, no me deja iniciar sesión y me dice que no tengo vehículo. He estado esperando durante una hora por apoyo técnico. ¿Mi auto nuevo ya es considerado una baratija?”

@elonmusk @Tesla locked out. Phone app doesn’t respond. Signed out and signed back in but it says no cars in the account. — BuffalloWarrior (@_karthik1107) September 3, 2019

“Elon Musk, Tesla, no puedo desbloquear el auto. La app del teléfono no responde. Cerré la sesión y volví a abrirla, pero ahora me dice que no hay vehículos en mi cuenta”

En ese tenor y de acuerdo con TheNextWeb, el sitio Downdetector.com -especializado en recolectar el estado de varios servicios- recibió varios reportes de esta caída de Tesla.

Al momento de elaborar esta nota, los usuarios ya han reportado que la app está en línea de nuevo, pero no hay pronunciamiento oficial de Tesla sobre las causas que pudieron haber generado el problema.

TheNextWeb recordó que el año pasado la app de Tesla también se cayó y afectó a múltiples usuarios.