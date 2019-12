Los comandos que debes decirle a Google Assistant para que elimine lo que no debió escuchar

La privacidad y la integridad cibernética de los usuarios es fundamental, así que Google ha empleado grandes esfuerzos para cuidar la seguridad de los usuarios en todo tipo de aspectos.

La compañía cuenta con uno de los asistentes virtuales más importantes a nivel mundial: Google Assistant, cuyo conocimiento se basa en la amplia base de datos con la que cuenta el buscador, así que ya podrás imaginar la cantidad de información almacenada.

Hace unos meses, se llevó a cabo el evento Made By Google 2019 en el que pudimos conocer nuevas cosas que podrán hacerse con el asisten virtual de la compañía y destacan las siguientes:

Comprensión de órdenes más específicas

Integración con Nest Mini

Integración con Pixel Buds 2

En los últimos años, Google ha hecho cambios significativos en el manejo de la privacidad en sus diferentes servicios. Ahora, un puñado de nuevos comandos ha sido descubierto para poder eliminar aquellos accidentales que Google Assistant no debió haber escuchado, indica Unocero.

Por ejemplo, si estás en una conversación y Google Assistant se activa sin razón alguna, pero no quieres que haya registro de lo que has dicho, puedes decir lo siguiente: «Ok, Google, eso no era para ti». De ese modo, el asistente eliminará lo último que dijiste.

Además, otros comandos que puedes decir para que Google Assistant no almacene información sobre ti, son los siguientes:

«Ok, Google, elimina mi última conversación»

«Ok, Google, elimina mi actividad de hoy»

Ok, Google, elimina la actividad de toda mi semana»

Dependerá de ti si Google Assistant registra cierta información o no.