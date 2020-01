Los anuncios del Pokémon Direct de enero 2020

JAPÓN.- Durante las primeras horas del jueves para Latinoamérica, Nintendo transmitió uno de sus esperados Direct, esta vez enfocado en su franquicia Pokémon, donde los fanáticos recibieron varias sorpresas.

Aunque algunos esperaban los remakes de los juegos de la cuarta generación, Pokémon Diamond y Pokémon Pearl, esto fue lo que tuvo preparado el gigante de los videojuegos:

Expansion Pass para Pokémon Sword y Pokémon Shield: The Crown Tundra y The Isle of Armor

Sin necesidad de haber terminado tu aventura, podrás tener acceso a los eventos de dichas expansiones, la cual su primera parte, “The Isle of Armor”, estará disponible a partir de junio del 2020.

Las expansiones ya están disponibles en preventa por un costo de 29 dólares, y además tendrán alrededor de 200 nuevos Pokémon, incluso legendarios, como dos nuevas versiones de los famosos Regis.

Si no piensas comprar aún estos paquetes, podrás recibir contenido gratuito, como un Slowpoke de Galar.

Remake de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX

Tras 15 años de su aparición en el Game Boy Advance, regresa el clásico Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX, ahora para Nintendo Switch, el cual ya cuenta con trailer y fecha de estreno: 6 de marzo del 2020.

Además, desde la finalización del Direct se podrá descargar el demo a través de la eShop de Nintendo Switch.

Pokémon Home

Un nuevo servicio de nube que servirá estará disponible en febrero del 2020, el cual permitirá almacenar todos los Pokémon de los juegos Pokémon Go, Let’s Go, Pikachu!, Let’s Go, Eevee! y Pokémon Sword y Shield, tomando el lugar de Pokémon Bank.

La nueva plataforma tendrá un costo de cinco dólares.

Con información de Meristation, Fayer Wayer, Games Radar y GFinity