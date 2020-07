Los 5 juegos imprescindibles que debes jugar

Los 80 y los 90, dos décadas que sirvieron para que la industria evolucionara a una velocidad descomunal, albergaron grandes obras, sí, pero aquellos títulos eran un calentamiento para las verdaderas joyas que actualmente disfrutan quienes son amantes de los videojuegos.

Los videojuegos siempre se han usado por mero entretenimiento o para evadirse del mundo real y formar parte de algo ideal donde tú eres el protagonista, actualmente, los juegos más largos pueden brindarnos decenas, o incluso cientos de horas de diversión, a continuación la lista de los juegos que no debes dejar de jugar.

Minecraft

Un top de juegos más largos no es un buen top si no se menciona a Minecraft. Básicamente porque es prácticamente infinito y muy divertido a partes iguales. Actualmente es el juego más vendido de la historia y no es para menos. Desde su lanzamiento en 2009, Mojang ha conseguido que Minecraft siga creciendo a una gran velocidad. Si al principio las posibilidades de esta obra ya eran sumamente abrumadoras, con el pasar de los años las limitaciones del jugador han ido desapareciendo cada vez más.

Y es que, como ocurre con muchos juegos de esta lista, la magia de Minecraft, independientemente del contenido que haya actualmente en el juego, se basaba en aquel primer mundo que creamos, donde descubríamos cada vez más y más cosas que podíamos hacer. Empezando por una pequeña casa, llenándola de cada vez más recursos, explorando cada vez más lejos deseando encontrar nuevas mazmorras, nuevas aldeas, y mucho más. Y costaba mucho que se hiciera repetitivo, gracias a que podías crear otro mundo totalmente nuevo. Para muchos, es una de las obras más revolucionarias de la historia.

The Elder Scrolls V: Skyrim



Esta joya ha conseguido que muchos de los jugadores que lo disfrutaron se hicieran fans de la saga, así que es lógico que haya tanta expectación por The Elder Scrolls VI (eso sí, parece que todavía queda bastante tiempo para su lanzamiento...), el videojuego te garantiza horas de diversión gracias a su historia épica y su gran cantidad de lugares y cosas que descubrir. Si todavía no lo has disfrutado, es sin duda un imprescindible y una de las mejores obras de la pasada generación.

Grand Theft Auto V

El segundo juego más vendido de la historia tras Minecraft, puede ser que la historia de Franklin, Trevor y Michael no dure muchas horas, pero es imposible que no te distraigas en San Andreas con todas las cosas que puedes hacer. Mientras exploras la detallada y enorme ciudad de Los Santos, puedes encontrar un sinfín de actividades que hacer: misiones secundarias, encuentros con NPCs, carreras terrestres, aéreas o acuáticas, atracos, compras de establecimientos, partidas de tenis o golf.



Fallout

Fallout 3, Fallout: New Vegas y Fallout 4 son obras maestras que tienen todo lo bueno que se le puede pedir a un mundo abierto post-apocalíptico. Aunque la jugabilidad de esta saga sea muy buena, el punto fuerte se encuentra en la exploración.

Y es que es realmente satisfactorio encontrar lugares nuevos y saquear todos sus recursos, conocer historias nuevas que pueden albergar esos sitios o emprender nuevas misiones secundarias que, en general, son bastante buenas y con historias independientes muy interesantes.

The Witcher 3

Este juego cuenta con muchas cosas excelentes: un mundo que es abrumadoramente grande, una historia genial (y dos de los mejores DLCs en la industria, especialmente el de 'Blood and Wine'), una jugabilidad adictiva con mecánicas magníficas, pero hay algo que le marca la diferencia con respecto a otros juegos: las misiones secundarias.

The Witcher 3 da un paso más allá ya que ofrece un montón de ellas y prácticamente todas son especiales. Todas cuentan una historia independiente de la trama principal del juego y que en la mayoría de los casos son bastante interesantes, y hacen que merezca la pena jugar todas y cada una de las misiones secundarias, publica Juegosadn.