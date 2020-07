Los 4 anuncios más importantes de Ubisoft Forward

Ubisoft, organizó un evento digital el domingo llamado "Ubisoft Forward", que revela más sobre sus próximos juegos más importantes. Entre ellos destacan Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, su recientemente anunciado shooter de batalla real Hyper Scape, Far Cry 6 y más.

Aquí está nuestro resumen de los anuncios más importantes del programa:

Far cry 6 se lanza el próximo año, y su villano será interpretado por Gus Fring de Breaking Bad

Ubisoft anunció oficialmente Far Cry 6, el próximo juego de la serie muy popular. Far Cry 6 tiene lugar en la isla tropical de Yara, y el papel del villano será interpretado por Giancarlo Esposito, a quien quizás conozcas como Gus Fring de Breaking Bad y Better Call Saul. La serie es conocida por centrarse en sus villanos más que en los protagonistas, pero Esposito es el primer actor ampliamente conocido por interpretar a un villano fuerte para asumir el papel de videojuego.

Ubisoft dice que Far Cry 6 estará disponible el 18 de febrero de 2021 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC y el servicio de juegos en la nube Stadia de Google.

Assassin's creed valhalla estará disponible el 17 de noviembre

Ubisoft anunció que su Assassin's Creed Valhalla de inspiración nórdica, se lanzará el 17 de noviembre para Xbox One, PlayStation 4, PC y Google Stadia. La compañía también compartió un nuevo avance del juego.

Al final del avance de hoy, Ubisoft señaló que el juego "llegará pronto" a las consolas de próxima generación.

Hyper scape entra en beta abierta a partir de hoy

Ubisoft anunció que su próximo shooter Battle Royale Hyper Scape ya dispone de una beta abierta. Ubisoft también compartió un avance de la versión beta y un nuevo avance de la historia cinematográfica, que puedes ver arriba.

Watch dogs legion estará disponible el 29 de octubre

Ubisoft anunció que Watch Dogs Legion se lanzará el 29 de octubre en Xbox One, PlayStation 4, PC y Google Stadia, y compartió algunas imágenes del juego en un nuevo avance del juego. El juego tiene lugar en Londres, y el gran cambio con respecto a los títulos anteriores de Watch Dogs es que puedes reclutar a cualquier NPC en el juego como personaje jugable.

Puedes ver más sobre el Ubisoft Forward en su canal oficial de YouTube: