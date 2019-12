Los 10 mejores videojuegos de PlayStation 4 para niños

Las mejores elecciones

Rayman Legends: “Es una película de Pixar en una PS4”.

La "trama" no es tan importante (rara vez se encuentra en plataformas) como el hecho de que puedes recolectar diferentes personajes y elementos a lo largo del juego, por lo que es increíblemente reproducible solo para desbloquear nuevos elementos de la experiencia.

Rayman es consistentemente sorprendente cuando se trata de sus colores vibrantes y su diseño de nivel único. Simplemente tienes que tocarlo solo para los niveles musicales, en los que tus movimientos están sincronizados con versiones de canciones exitosas como "Black Betty" y "Eye of the Tiger".

Lo que realmente hace que Rayman Legends sea un juego tan perfecto para la familia es que tiene valor de entretenimiento para niños de todas las edades, segón el portal lifewire.

Lego Worlds: “Le dará a su hijo la oportunidad de ser un Dios Lego al explorar una galaxia de mundos hechos de Lego”.

¿A tu hijo le encantan los Lego, pero odias el desastre (o peor aún, pisar un bloque?) Lego Worlds le da a tu hijo la oportunidad de ser un Dios Lego al explorar una galaxia de mundos hechos de Lego.

El juego de entorno de mundo abierto permite a los jugadores manipular y alterar los planetas que visitan al poblar dinámicamente y construir con bloques y modelos Lego.

Crash Bandicoot: “Ofrece una tonelada de juego con más de 100 niveles, es para dos jugadores”.

Los padres que fueron jugadores originales de PlayStation 1 pueden alegrarse, ya que Crash Bandicoot ha regresado. PlayStation de los 90 regresa con gráficos y animaciones actualizados de PS4.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy es tres juegos en uno, con versiones modernizadas de los juegos originales Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back y Crash Bandicoot Warped.

Minecraft: "Uno de los mejores juegos de supervivencia”.

Minecraft ha sido un fenómeno masivo durante la última década y no muestra signos de desaceleración. Minecraft, uno de los mejores juegos de supervivencia, ofrece a los jugadores el poder de construir casi cualquier cosa que puedan imaginar.

Existen infinitas posibilidades con la enorme variedad de materiales de artesanía de Minecraft. Si lo piensa, lo más probable es que pueda construirlo, lo que lo hace perfecto para los niños que buscan estirar sus músculos creativos.

Lego Marvel Heroes 2: “Esta es una excelente manera de obtener su solución de superhéroe”.

Para ser justos, la mayoría de los juegos Lego compatibles con la consola son tan divertidos para adultos como para niños. Con un juego táctil, una técnica satisfactoria de "romper todo para conseguir monedas" y las franquicias que inducen a la nostalgia a las que tienen acceso, Lego ha lanzado algunos de los juegos de estilo arcade más exitosos, y Marvel Heroes 2 no es una excepción

Ratchet y Clank: “Estilo artístico de dibujos animados perfecto para niños”.

Al igual que Spyro, Ratchet y Clank son pilares de la biblioteca de PlayStation, con un puñado de aventuras memorables tanto en PlayStation 2 como en PlayStation 3.

Después de un breve descanso, el dúo regresó a PS4 con una reinvención del juego original de la serie, apropiadamente titulado Ratchet Y Clank.

El original de 2002 no es muy jugable para los estándares modernos, por lo que la nueva versión de 2016 fue una bienvenida para los fanáticos de la franquicia. Se actualizó la historia, las armas y el juego para adaptarse mejor a un público moderno.

Just Dance: “Incluye una variedad de canciones modernas y antiguas“.

Es uno de los mejores juegos de PS4 para niños, que incluye una variedad de canciones modernas y antiguas, como "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, "Shape Of You" de Ed Sheeran.

Los usuarios no necesitan confiar en una cámara PlayStation para capturar sus movimientos, sino que pueden usar la aplicación gratuita Dance Controller en sus teléfonos inteligentes.

Rocket League: “Un juego deportivo basado en la física que se describe mejor como fútbol con autos”.

Uno de los juegos más populares en PC hoy en día es Rocket League, un juego deportivo basado en la física que se describe mejor como "fútbol con autos".

Los niños pueden disfrutar de todos los aspectos de la versión para PC con el puerto PlayStation 4 de Rocket League con su Collector's Serie de ediciones.

Spyro Reignited Trilogy: “Las tres aventuras originales de PlayStation de Spyro se han rehecho en HD para esta colección”.

Spyro the Dragon fue una de las mascotas de videojuegos más icónicas de la PlayStation original y sus salidas originales se recuperan con amor en Spyro Reignited Trilogy en PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Siguiendo los pasos de la trilogía HD de Crash Bandicoot, las tres aventuras de Spyro en PlayStation: Spyro the Dragon, Ripto’s Rage y Year of the Dragon, se han rehecho en HD para esta colección.

Sonic Mania: “Una carta de amor a los días de gloria de Sonic”.

Los cuatro juegos principales de Sonic en Sega Genesis son vistos por muchos como el pináculo de la franquicia de Sonic the Hedgehog.

Plataformas ajustadas, diseño de nivel creativo y una verdadera sensación de velocidad definieron estos juegos clásicos, y Sega pudo recuperar ese encanto en Sonic Mania de 2017, una carta de amor a los días de gloria de Sonic.

Con múltiples personajes jugables (cada uno con estilos de juego únicos) y la inclusión de un modo versus, el desafío continúa incluso después de ganar el juego.