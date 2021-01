Looking Glass convierte cualquier foto en un holograma

Looking Glass Factory quiere que los hologramas estén al alcance de todos. En ese sentido, ha presentado dos propuestas que se complementan: un servicio en la nube para convertir cualquier fotografía 2D en 3D y un marco digital de 7.9 pulgadas capaz de reproducir este tipo de imágenes. ¿Suena interesante? Veamos de qué se trata.

Desde hace años que la idea de ver imágenes tridimensionales llama la atención, sin embargo, esto no ha prosperado demasiado. Las técnicas para producir contenido 3D no están al alcance de todos, pero esto podría cambiar gracias a Looking Glass Factory. Esta empresa neoyorkina inició un proyecto en Kickstarter que empieza a mostrar sus frutos, indica Hipertextual.

La compañía asegura que ha desarrollado un marco capaz de reproducir imágenes y videos holográficos. Pero es no es todo, también indican que podrá ser utilizado por usuarios profesionales y hogareños sin la necesidad de conectar complemento alguno. Es decir, nada de casos o gafas de realidad virtual. El dispositivo, llamado Looking Glass Portrait, es una pantalla que puede funcionar independientemente con imágenes previamente cargadas, aunque también se la puede conectar a un ordenador mediante HDMI.

"Ahora los recuerdos holográficos extremadamente realistas de todo tipo pueden ser creados por más gente que nunca, acercándonos un paso más a un mundo en el que estamos creando, comunicándonos y reviviendo nuestros recuerdos a través de hologramas", dijo el CEO de Looking Glass, Shawn Frayne, en el evento de lanzamiento de sus nuevos proyectos.

Convirtiendo fotografías 2D en 3D para Looking Glass Portrait

Looking Glass Factory también ha presentado HoloPlay Studio, un servicio en la nube para convertir imágenes 2D en hologramas. El software admite cualquier tipo de imágenes digitales o digitalizadas. No obstante, puede obtener mejores resultados de dispositivos con tecnología LiDAR al crear un mapa de profundidad más preciso.

El costo del marco será de 249 dólares para los usuarios que apoyaron el proyecto en Kickstarter y 349 dólares para el público en general. La distribución tardará un poco: comenzará entre marzo y abril de 2021. HoloPlay Studio estará disponible al mismo tiempo, pero tendrá un costo adicional. Se deberá abonar 20 dólares por cada 100 fotografías convertidas.