Lo que debes borrar de inmediato de FB

La red social más grande del mundo, en enero de 2020 contaba con cerca de 2,449 millones de usuarios activos en un mes.

Desde hace más de 15 años Facebook ha estado presente en la vida de las personas que navegan por Internet. Poco a poco se ha convertido en la principal fuente de noticias de algunas personas, la única red de comunicación para otras, y no termina de integrar servicios más allá de con los que inició.

Definitivamente, sabe mucho sobre nosotros, pues poco a poco le hemos cedido nuestra información personal, ya sea de manera directa o indirecta.

Muchos lo hicimos al inicio, cuando la red social era toda una novedad, pero Internet ya no es el mismo lugar, publica excelsior.

Cosas que te urge borrar de tu perfil de Facebook, tu número de teléfono, si bien te lo piden como medida de seguridad, pero no es necesario que lo des, fotos de menores de edad ya que sin percatarnos estamos dando información de mas a desconocidos, algunas veces facebook pide acceso a nuestra ubicación al momento de actualizar nuestro estado y no es necesario que todos sepan en que lugar nos encontramos, fotos o ubicaciones de tus vacaciones ya que es un aviso de que no te encuentras en tu domicilio dejando vulnerable este, pases de avión o de conciertos, ya que subir una foto de estos documentos representan un riesgo, ya que el código de barras cuenta con la información.