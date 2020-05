Lo nuevo de ‘Pokémon Go’ es hacer que tus personajes se vean más reales

Niantic, a lo largo de los años, ha dedicado esfuerzos para mejorar su tecnología de realidad aumentada. Desde luego, el principal beneficiado de estos avances es Pokémon Go, que hasta la fecha se mantiene como uno de los juegos más populares del mundo. Ahora la compañía anunció que, a partir del próximo mes, algunos jugadores podrán disfrutar de una novedad bastante significativa. Su objetivo, según explican, es que los pokémon se vean más reales.

“Reality Blending”, como han nombrado a su nueva tecnología, aprovechará el hardware de dispositivos móviles modernos para lograr la oclusión, una técnica que se ha vuelto imprescindible en diversas propuestas de realidad aumentada. Dicho en otras palabras: tus pokémon podrán ocultarse detrás de objetos como si fueran criaturas reales. Por ejemplo, un Charmander pueda estar detrás de un árbol, pero dejando ver parte de su distintiva cola encendida.

Los pokémon podrán esconderse detrás de un objeto real o ser ocluidos por un árbol o una mesa que bloquea su camino, tal como se comportaría un Pokémon en el mundo físico. Esta nueva característica los acerca aún más a la realidad, indica Hipertextual.

Y es que Pokémon Go será capaz de realizar un reconocimiento de los objetos y profundidades del entorno. Este proceso, evidentemente, se realizará en tiempo real, por ello solo estará disponible en smartphones relativamente modernos. Se necesita un procesador de alto rendimiento para hacerlo posible. En un principio, “Reality Blending” solo tendrá soporte para los Samsung Galaxy S9 y S10, así como los Google Pixel 3 y Pixel 4. No obstante, Niantic promete que otros modelos se agregarán próximamente.

Pokémon GO necesita tu ayuda

Asimismo, la empresa pretende que la comunidad de jugadores colabore en mejorar el mapeo tridimensional. Para lograr lo anterior Pokémeon Go te permitirá escanear las Poképaradas o los Gimnasios, lugares habitualmente visitados por las personas. Esta información puede ser enviada a Niantic, quien asegura que su software se encargará de difuminar rostros o matrículas de vehículos. "No recopilamos ni almacenamos ningún dato personal relacionada con esta información, y no está vinculado a cuentas específicas de los jugadores", agregan. Es importante mencionar, no obstante, que el mapeo solo está disponible para los usuarios de nivel 40, por ahora.

En el futuro, esto nos permitirá vincular objetos virtuales a ubicaciones del mundo real, y proporcionar a Pokémon una conciencia espacial y contextual de tu entorno. Por ejemplo, esto ayudará a Snorlax a encontrar ese lugar perfecto en la hierba para tomar una siesta, o darle a Clefairy un árbol para poder esconderse.