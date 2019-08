Llegan los escritorios virtuales a Chromebook

La última versión de Chrome OS se está implementando en Chromebooks y viene con muchas más características nuevas, la más notoria, es la adición de escritorios virtuales. Podrá cambiar entre hasta cuatro escritorios diferentes con sus propios diseños de ventana.

Cuando desliza hacia arriba para ver todas las ventanas en el modo de vista general, debería ver un nuevo botón en la esquina superior derecha con la etiqueta "Nuevo escritorio", que creará un nuevo espacio donde puede arrastrar las ventanas. No es tan diferente de cómo lo hace Apple en Mac. A continuación, debe poder deslizar cuatro dedos para alternar entre ellos.

Google también lanzó una nueva aplicación web que muestra las últimas funciones disponibles en Chrome OS. Dado que hay tantas versiones, una sale cada seis semanas y ahora estamos en el número 76, puede ser difícil mantenerse al día. 9to5Google dice que pronto debería comenzar a aparecer en una notificación en Chromebooks.

Extrañamente, Google no está promocionando esta característica en su blog de lanzamiento , sino que pone el foco en algunas otras cosas. El principal de ellos es "clics automáticos", una función de accesibilidad que le permite activar un clic del mouse al pasar el puntero sobre un objeto específico.

También está agregando mejores controles de medios: los nuevos controles deberían hacer un mejor trabajo al administrar el sonido dentro de las pestañas y también puede encontrar una descripción general de todas las pestañas que hacen ruido en el menú del sistema. Finalmente, la compañía también ha mejorado la administración de la cuenta de Google para Chrome OS.

Hay muchos otros cambios que Google no menciona, documentados bien por Kevin Tofel en About Chromebooks . La mejor podría ser la capacidad de enviar una URL desde Chrome OS a su teléfono. Google también finalmente está finalizando el soporte para Flash y facilitando ver cuándo se puede instalar una página web como una aplicación web progresiva.

Esta es la versión "estable" de Chrome OS 76, que es lo que la mayoría de la gente debería usar, pero muchas personas a menudo usan la versión beta, por lo que algunas de las características podrían no ser nuevas para usted. Al igual que con muchas actualizaciones del sistema operativo en estos días, no está afectando a todos a la vez, pero pronto se lanzará a su Chromebook si aún no lo tiene. Con informacion de The Verge.