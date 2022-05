¡Llegan Reacciones a WhatsApp!

CIUDAD DE MÉXICO.- Las Reacciones son una de las funciones más esperadas para la app de mensajería WhatsApp se está implementando finalmente.

Mark Zuckerberg, confirmó a través de un post en sus cuentas de Instagram y Facebook que esto se está convirtiendo en una realidad. No se quiere quedar atrás, pues otras aplicaciones de mensajería, tales como Telegram, iMessage, Messenger e Instagram ya han incluído las reacciones desde hace tiempo.

¿Qué son las Reacciones?

¡Fácil! Son emojis que abarcan emociones con significados generales y de interés común para que los usuarios del chat puedan reaccionar a mensajes de texto, videos, imágenes enviados y recibidos.

Serán únicamente seis emojis pertenecientes al grupo de reacciones: Me gusta, me divierte, amor, me sorprende y uno de agradecimiento (de igual manera que en Facebook y en otras aplicaciones).

Se dice que existe la posibilidad de que en un futuro se puedan implementar todos los emojis disponibles, lo cual también la prueba beta ha sugerido.

Es muy sencillo reaccionar

Tal como en las demás aplicaciones sociales y de mensajería que ya tienen implementadas las reacciones, lo único que se deberá hacer es dejar oprimido el globo de diálogo del chat al que se quiere reaccionar y arrastrar el dedo hacia el emoji que se quiere elegir de los sugeridos. En la conversación se mostrará en pequeño el emoji seleccionado.

