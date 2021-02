Llega modo Oscuro a la versión web del buscador de Google

Para muchos usuarios el Modo Oscuro resulta de suma importancia, ya sea porque es más cómodo, sobre todo en la noche, o por su ahorro de batería.

Cada vez más aplicaciones decidieron ofrecer este modo para sus usuarios, por ejemplo Google Maps, Facebook o Google Docs.

Ahora el Modo Oscuro llegará a la versión web del buscador de Google, de acuerdo con información confirmada por The Verge.

Al ingresar al buscador, de forma predeterminada el fondo es blanco, pero según reporta el medio estadounidense, algunos usuarios, entre ellos miembros de su staff, tienen activada dicha función, en la que el color de la pantalla cambia a un gris más oscuro. Por ahora, en Unocero aún no contamos con la funcionalidad.

Pero ojo, que este Modo Oscuro no es el mismo que el de los temas con el que cuenta el buscador, en donde las pestañas y el marco dejan de ser blancos, indica Unocero.

Por ahora, el Modo Oscuro en Google se encuentra en una fase de prueba y sólo está disponible para algunos usuarios, quienes deben tener activado el Modo Oscuro en su sistema operativo, ya sea MacOS o Windows.

Aún no se sabe la fecha en que el Modo Oscuro estará disponible para todos los usuarios y lo único que ha dicho Google al respecto (en respuesta a The Verge) es: “Siempre estamos probando nuevas formas de mejorar nuestra experiencia para nuestros usuarios, pero no tenemos nada en específico por anunciar ahora”.