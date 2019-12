Llega el Focus Mode de Android

Entre las muchas novedades que anunció Google para Android en su evento I/O de 2019, presentó una batería de nuevas funciones englobadas bajo el paraguas de Digital Wellbeing, que en castellano vendría a ser Bienestar Digital.

Una de las tareas más representativas de Bienestar Digital, app que puedes descargar gratuitamente en Android, es el control de nuestra actividad mientras usamos el teléfono. Así, sabremos el tiempo dedicada a cada aplicación y si estamos pasando demasiadas horas en redes sociales o jugando.

Otra de las características de Android englobadas en Bienestar Digital es el conocido como Focus Mode, Modo Sin Distracciones en castellano, cuyo propósito es ayudarnos a concentrarnos delante de una tarea importante o, más bien, evitar distracciones que vengan del teléfono, como mensajes, avisos…

Focus Mode en Android

Para disfrutar del Focus Mode necesitarás instalar primero la aplicación de Google Bienestar Digital, si bien es probable que ya esté instalada si tu smartphone es relativamente nuevo. En cualquier caso, Bienestar Digital es compatible con Android 9 y con Android 10, indica Hipertextual.

Por defecto, Bienestar Digital no aparece en la lista de aplicaciones, por lo que para abrirla tendremos que ir a Ajustes > Bienestar Digital. Allí encontraremos las estadísticas de uso y otras funciones como Modo Descanso, No molestar o el Control parental.

Focus Mode, que en español se llama Modo Sin Distracciones, estará disponible en la sección Formas de desconectar, si bien en el momento de escribir estas líneas no está visible para todos los dispositivos compatibles. Esta función lleva en periodo de pruebas desde hace unos meses, por lo que más pronto que tarde se incorporará al resto de funciones de Bienestar Digital en todos los dispositivos Android.

Al acceder a Focus Mode o Modo Sin Distracciones, veremos un botón para activarlo y, debajo, una lista de aplicaciones. En esa lista podemos definir qué aplicaciones nos distraen, para que Android las bloquee, y dejar que el resto funcionen con normalidad. Funciona tanto con aplicaciones preinstaladas y/o oficiales de Google como con apps de terceros.

Cuando ponemos en marcha este modo para concentrarnos, veremos en pantalla un aviso y dos opciones, una para dar el Ok y otra para tomarnos una pausa. Así, mientras trabajamos o nos dedicamos a algo importante, mantendremos el Focus Mode activado, pero si necesitamos tomarnos un descanso, podemos hacerlo pulsando en Take a break, opción que encontrarás tanto en esa ventana inicial como en el menú desplegable al deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo.

Además de los atajos para activar y desactivar WiFi, Bluetooth, la linterna o el modo avión, podrás desactivar el Focus Mode pulsando en Turn off now o simplemente pausarlo durante unos minutos de descanso pulsando en Take a break y eligiendo entre 5, 15 y 30 minutos. Al finalizar ese periodo de tiempo, Focus Mode o Modo Sin Distracciones volverá a ponerse en marcha, bloqueando de nuevo las aplicaciones que has considerado que te distraen.

Obviamente, este modo de concentración no es perfecto. De ti depende activarlo o no y qué aplicaciones incluir en la lista de Your distracting apps. En cualquier caso, es una nueva manera que nos brinda Android para evitar distracciones en tu smartphone.