Llega a México la plataforma para recursos humanos Workday

CIUDAD DE MÉXICO.- El ritmo de trabajo actual exige que tanto individuos como organizaciones dispongamos de herramientas que ayuden a la eficientización de procesos para lograr objetivos de manera rápida. En ese sentido, Workday es una plataforma que opera en la nube creada para ayudar en la gestión de procesos financieros y recursos humanos.

Fundada hace más de 15 años, este servicio de software dará inicio a sus labores en México, de manera oficial el 16 de junio.

"Llegamos a México a partir de este año. Ya tenemos 250 clientes que están en México; empresas globales y mexicanas que ya utilizan nuestras soluciones. Por lo tanto, era un paso natural abrir operaciones aquí de forma oficial. Workday tiene una estrategia de expansión que se basa en el análisis constante de mercados de alta relevancia y México es una economía relevante en la región [de Latinoamérica].

"Vamos a dividir el país en dos grandes regiones. Primero, la del norte: habrá un equipo que se encargará de atender los estados pegados a la frontera. Y la del centro: habrá otro equipo que se encargará de esa región (que estará basado en la CDMX). Nuestras soluciones deben responder a los retos de la multiindustria", explicó Guillermo Reynoso, country manager de México en la empresa.



Workday es una herramienta que busca automatizar los procesos de recursos humanos tales como la aprobación de vacaciones, consulta de nóminas, evaluación del desempeño, entre otros. Su enfoque era crear una tecnología para unificar los aspectos de finanzas y recursos humanos con el objetivo de apoyar a las organizaciones para responder "a un entorno dinámico".



Esta plataforma funciona en la nube y tiene embebidas inteligencia artificial y machine learning.

La tecnología de Workday es moderna, es tecnología orientada a objetos; al final es un único dato que cubre todos procesos de recursos humanos y finanzas. Es un mismo sistema de privacidad y de seguridad de datos. Hemos embebido inteligencia artificial y machine learning; son algoritmos que aprenden unos de otros" comentó Chano Fernández, co-presidente de Workday.

Los clientes de Workday utilizan la misma versión de software. Por lo tanto, "se pueden comparar fácilmente datos de manera real y de manera confidencial - con permiso del cliente- para que el sistema aprenda". Entonces, al tener acceso a esos datos confidencialmente, es más fácil mejorar el algoritmo para que las respuestas producidas sean cada vez más certeras e inteligentes.

Cifras compartidas por el country manager de México en Workday, indican la existencia de 57 millones de trabajadores dentro de la plataforma. Lo que significa que el machine learning actúa sobre esa cantidad de datos para poder "arrojar data de manera inteligente".

Un ejemplo de lo anterior son rutas de carrera basadas en objetivos de los empleados.

"Hoy it's all about data. Lo que debemos lograr es que el dato que se gesta en Workday tenga relevancia y valor para las organizaciones. Nosotros tenemos la capacidad, incluso más allá de analizar datos de RH y finanzas, de poder importar datos de terceros (sistema de operaciones, puntos de venta, sistemas de producción donde se puedan comparar eficiencia y productividad) para crearle inteligencia a los datos", finalizó Reynoso.

Los productos ofrecidos por la plataforma son: planificación de negocios, manejo financiero, gestión de recursos humanos, gestión de nóminas, asignación de proyectos y analytics.