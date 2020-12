Lin Qi: qué es Yoozoo, la empresa del multimillonario chino que murió envenenado

Getty Images Lin Qi fundó Yoozoo en 2009.

El mundo de los videojuegos en China recibió con conmoción la noticia de la muerte el 25 de diciembre de Lin Qi, un millonario chino de 39 años que supuestamente fue envenenado.

El empresario era una estrella en este lucrativo mercado de entretenimiento de su país gracias a que en 2009 había fundado la exitosa compañía de videojuegos Yoozoo (también conocida como Youzu Interactive).

Lin Qi dirigió con éxito el negocio durante un período en el que la industria sufrió cambios sustanciales por la transición hacia los juegos móviles.

Lin controlaba un 24% de Yoozoo, según reporta la agencia de noticias EFE, y figuraba en el puesto 870 de la lista de personas más ricas de China elaborada por la revista Hurun, con un patrimonio neto de alrededor de 6.800 millones de yuanes (US$1.292 millones).

Según medios locales, la policía de Shanghái señaló a uno de los colegas de Lin, Xu Yao, quien dirige el brazo de producción de películas de Yoozoo, como el principal sospechoso del envenenamiento.

Pero ¿por qué es conocida Yoozoo?

Videojuegos

Yoozoo debutó en el mercado de los videojuegos en 2009 con el juego de estrategia "Treinta y seis estratagemas".

A este producto le siguieron otros como Saint Seia: Knights of the Zodiac, Era of Celestials, League of Angels, Legacy of Discor y Rangers of Oblivion, entre otros.

En 2019, Yoozoo lanzó el videojuego Game of Thrones: Winter Is Coming, para computadoras y teléfonos, y que incluye a los personajes tal y como aparecen en la popular serie de HBO.

Además de este juego, a mediados de 2020, Yoozoo lanzó junto con Tencent Holdings el exitoso Brawl Stars, de la desarrolladora finlandesa Supercell.

Ante el éxito de sus videojuegos, Yoozoo abrió una sede en Singapur en 2015; otra en India en 2017; y en 2018 una en Turquía.

Getty Images Desde 2014, Yoozoo cotizaba en la bolsa de Shenzhen.

Según la web de Yoozoo, la compañía de análisis de mercados Sensor Tower la incluía entre los seis principales desarrolladores chinos de videojuegos.

Pero ese no es el único sector en el que buscó crecer.

Producción cinematográfica

Desde 2014, Yoozoo estaba tratando de ingresar en la producción cinematográfica.

Ese año, la compañía adquirió los derechos de adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción china The Three-Body Problem, para recrear el libro en seis películas.

Pero el proyecto nunca despegó y finalmente, en septiembre de 2019, Yoozoo Pictures anunció que había alcanzado un acuerdo con Netflix para coproducir una serie en inglés para la televisión.

El libro The Three-Body Problem es es la primera entrega de la trilogía Remembrance of Earth's Past, del escritor chino Liu Cixin.

La obra ha recibido críticas elogiosas y cuenta al ex presidente estadounidense Barack Obama y a Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, entre sus fans.

Desde 2014, Yoozoo cotizaba en la bolsa de Shenzhen.

Pero ante la hospitalización y la muerte de Lin Qi, las acciones de la empresa perdieron casi un 13% de su valor, y ahora valen un 60% menos que en su mejor momento de este año, registrado a principios de febrero, reporta EFE.

Getty Images Lin Qi murió luego de ser envenenado, según la policía.

Tras la muerte de Lin, Yoozoo eligió este lunes a Xu Bin como presidente interino, según informó la agencia Reuters.

Días antes, la compañía había difundido una emotiva declaración en su microblog oficial en Weibo ante la partida de su fundador.

"Adiós juventud", dijo. "Estaremos juntos, continuaremos siendo amables, continuaremos creyendo en la bondad y continuaremos la lucha contra todo lo que es malo", escribieron.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.