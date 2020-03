League of Legends European Championship es cancelada por coronavirus

Las competiciones de esports no paran de ser cancelar o posponer su agenda, en esta ocasión se soma League of Legends, pues en este viernes se dio a conocer por la organización de la LEC (League of Legends European Championship), la cual decidió suspender sus encuentro hasta que la situación de crisis se normalice.

Important update about the #LEC pic.twitter.com/WSOZEQ21MZ — LEC (@LEC) March 13, 2020 “En luz de la incertidumbre durante los recientes cambios del covid 19 bajo la situación de pandemia, hemos decidido resguardar la seguridad de los jugadores y staff, y suspender el circuito de primavera de la LEC hasta mejores noticias. En este punto, ningún miembro del staff de la LEC o sus jugadores han arrojado positivo ante los exámenes de covid-19. Sin embargo, la razón de sospechar que un miembro de la LEC pudo estar expuesto al virus. Esta persona fue puesta en cuarentena, siendo evaluada por profesionales de la salud. Pronto informaremos cuando tengamos más información.”

La LPL en China y la LCK en Corea anteriormente se vieron en tomar medidas preventivas para salvarguardar a los espectadores y jugadores, de este modo sus torneos fueron transmitidos por Twitch y algunas otras plataformas de streaming. Jugando sin un publico y con los trabajadores más esenciales.