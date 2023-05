Las principales limitaciones que tiene ChatGPT

Como modelo de lenguaje, ChatGPT tiene algunas limitaciones que es importante tener en cuenta, el mismo prototipo de chatbot de inteligencia artificial da una serie de restricciones a las que se enfrenta.

Dependencia del contexto: No tiene una memoria a largo plazo, lo que significa que solo considera la información proporcionada en la conversación actual. Esto puede llevar a respuestas incoherentes o fuera de contexto si no se brinda suficiente información o si la conversación cambia abruptamente.

Sensibilidad a la entrada: ChatGPT interpreta y genera respuestas basadas en los patrones de texto que se le presentan. Esto quiere decir que puede ser influenciado por prejuicios o sesgos presentes en los datos de entrenamiento. Además, si se le proporciona información incorrecta o engañosa, puede generar respuestas incorrectas o engañosas.

Falta de conocimiento factual actualizado: Como modelo entrenado hasta septiembre de 2021, ChatGPT puede no estar al tanto de eventos o desarrollos recientes que hayan ocurrido después de su fecha de corte. Por lo tanto, puede proporcionar información desactualizada o inexacta sobre ciertos temas.

Respuestas generadas ambiguas o vagas: En ocasiones, ChatGPT puede producir respuestas que son ambiguas o vagas, sin proporcionar la información precisa o detallada que se esperaría. Esto puede deberse a la naturaleza probabilística de la generación de texto y a la falta de restricciones claras en la salida generada.

Dificultad para solicitar aclaraciones: No puede hacer preguntas de seguimiento para aclarar instrucciones o solicitar información adicional cuando algo no está claro. Esto puede llevar a respuestas erróneas o malinterpretaciones si la entrada del usuario no es lo suficientemente clara, indica ChatGPT.

Tendencia a ser excesivamente seguro: Tiende a generar respuestas con un alto grado de confianza, incluso cuando la respuesta puede ser incorrecta. Los usuarios deben tener precaución al confiar totalmente en la precisión de las respuestas y verificar la información por otros medios confiables cuando sea necesario.

Es importante tener en cuenta estas limitaciones al interactuar con ChatGPT y usar la información proporcionada como una ayuda complementaria, en lugar de depender completamente de ella.