Las novedades que llegan al Apple Watch con watchOS 8

La mejor parte de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple es echar un vistazo a todas las nuevas características que Apple planeó para su línea de productos. En el caso del Apple Watch, la conferencia de hoy nos ha permitido echar un vistazo a todas las actualizaciones que vendrán más adelante este otoño, y tal vez algunos indicios de lo que Apple tiene en mente para el próximo Series 7. Aquí hay un resumen de todo lo que necesita saber sobre watchOS 8.

No sería la WWDC sin nuevas esferas de reloj

No, tampoco tendremos esferas de reloj de terceros este año. (No pensaste que eso iba a suceder realmente, ¿verdad?). Dicho esto, Apple ha presentado una nueva y genial esfera de reloj propia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Este año, veremos nuevas esferas con fotos en modo retrato. Es exactamente lo que parece. Puedes hacer que la esfera de tu reloj sea una versión súper elegante de las caras de tus seres queridos. Pero esa es la única esfera nueva, lo cual es un poco sorprendente porque generalmente vemos dos o tres, indica Gizmodo.

Integración más profunda con los servicios de Apple

Puedes decir lo que quieras sobre el jardín amurallado de Apple, pero lo cierto es que crea un ecosistema perfecto de dispositivos y servicios. El año pasado presentó Fitness+, el primer servicio de Apple que destaca el Apple Watch, por lo que no es de extrañar que lleguen algunas actualizaciones. Fitness+ presenta un nuevo conjunto de entrenamientos con la popular instructora Jeanette Jenkins, que enseña entrenamiento de fuerza y HIIT. Este es el segundo instructor nuevo desde el lanzamiento. Fitness+ también incorpora Artist Spotlights, o listas de reproducción basadas en un músico en particular a través de Apple Music. (Muy similar a lo que ofrecen otros servicios como Peloton).

La aplicación Fotos también se ha rediseñado para incluir aspectos recuerdos, fotos destacadas y favoritos. También hay un nuevo diseño de mosaico y es más fácil compartir fotos y mensajes. Específicamente, ahora puedes usar Scribble directamente en el reloj para editar tus mensajes más fácilmente. Mensajes también se ha actualizando: ahora puedes enviar gifs de reacciones. También se ha mencionado soporte para varios temporizadores. Por último, el Apple Watch funcionará de manera más fluida con HomeKit para que puedas ver quién está en tu casa desde la muñeca.

Mejor seguimiento del sueño, más entrenamientos y mindfulness

Cuando Apple por fin trajo seguimiento de sueño nativo a watchOS 7 el año pasado, acabó decepcionándonos, pero confiamos en que Apple lo mejoraría en el futuro. Bueno, el futuro es ahora. En watchOS 8, podrás realizar un seguimiento de tu frecuencia respiratoria o cuántas respiraciones haces por minuto. También se te notificará si se detecta una tendencia significativa en tu frecuencia respiratoria.

Cada iteración de watchOS también trae algunas mejoras a la aplicación Salud y los tipos de entrenamiento. El año pasado vimos un nuevo entrenamiento de baile. Este año, Apple ha agregado tai chi y pilates, lo que debería hacer que tus resultados sean más precisos.

Otra importante actualización de salud es una nueva aplicación de Mindfulness o atención plena que te brinda información sobre cómo ser más reflexivo durante el día.

Nuevas funciones de la aplicación Salud

Apple ha agregado tres nuevas funciones a la aplicación Salud. La primera es la estabilidad al caminar. Los iPhones ya registran datos de movilidad, pero ahora podrás ver si corres el riesgo de caerte. También recomendaciones de ejercicios de movimiento para aumentar tu fuerza y equilibrio.

Otra característica en la que Apple se está expandiendo son los resultados de laboratorio. Ya puedes ver los resultados de tu analítica, si lo habilitas en la aplicación Salud, pero ahora puede ver esos resultados a lo largo del tiempo y obtener un contexto adicional. Por ejemplo, podrás ver situ LDL (el tipo “malo” de métrica de presión arterial) está dentro de un rango aceptable. En ese sentido, Apple ahora presenta Tendencias. Esto algo similar a lo que ya tienes en la aplicación Fitness, pero menos enfocado en el entrenamiento.

Apple también ha creado una forma de compartir tus datos de salud directamente con tus médicos. También puede establecer relaciones de intercambio con miembros de la familia, específicamente familiares mayores o niños, para que recibir notificaciones sobre cambios en su salud.

Así que ahí lo tienes. No hubo muchos rumores sobre watchOS 8 antes de la WWDC, pero Apple tiene algunas actualizaciones sólidas que nos entusiasman de cara al Series 7 del próximo otoño. Pero no te preocupes, no es necesario que compres un Series 7 para obtener muchas de estas funciones.