Las novedades para Xbox Series, PS5; Switch y PC hasta finales de 2022

En los próximos meses, llegarán una serie de nuevos videojuegos, incluidos títulos importantes como God of War Ragnarok, The Callisto Protocol y Bayonetta 3.

Tanto si eres fanático de Nintendo, PlayStation, Xbox o PC , quedan una gran cantidad de lanzamientos de videojuegos de 2022.

El calendario de lanzamiento de videojuegos que tenemos reúne las fechas de lanzamiento que conocemos actualmente para 2022.

La lista solo tiene juegos a los que se les ha dado una fecha de lanzamiento específica. Todavía existen algunos juegos que sabemos que se lanzarán este año, pero se han dejado de lado hasta que se revelen fechas específicas.

A medida que avanza el año, este calendario de lanzamiento de juegos se actualizará para agregar o eliminar juegos.

Los editores de manera constante sorprenden a los fanáticos con nuevos anuncios, y también hay juegos que sufrirán retrasos hasta 2023, según datos de Unocero.

Lo que se viene en videojuegos para Xbox, PS5, Nintendo y PC

14 de octubre

Dragon Ball: The Breakers (PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch)

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

Scorn (PC, Xbox Series X|S)

18 de octubre

A Plague Tale: Requiem (PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One)

20 de octubre

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Switch)

21 de octubre

Persona 5 Royal (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

25 de octubre

Gotham Knights (PS5, Xbox Series X|S, PC)

27 de octubre

Star Ocean: The Divine Force (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

28 de octubre

Call of Duty: Modern Warfare II (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Bayonetta 3 (Nintendo Switch)

Noviembre

4 de noviembre

Harvestella (Switch, PC)

9 de noviembre

God of War Ragnarok (PS4, PS5)

Sifu (Switch)

Sonic Frontiers (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

11 de noviembre

Tactics Ogre: Reborn (PC, PS4, PS5, Switch)

17 de noviembre

Company of Heroes 3 (PC)

Goat Simulator 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

18 de noviembre

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Pokemon Scarlet and Violet (Switch)

22 de noviembre

Evil West (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Just Dance 2023 Edition (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch)

28 de noviembre

World of Warcraft: Dragonflight (PC)

Diciembre

2 de diciembre

The Callisto Protocol (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Marvel’s Midnight Suns (PC, PS5, Xbox Series X|S)

6 de diciembre

Terror of Hemasaurus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

9 de diciembre

Dragon Quest Treasures (Switch)

13 de diciembre

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

22 de diciembre

Valkyrie Profile: Lenneth (PS4, PS5