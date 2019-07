Las novedades en la versión 10 del software de Tesla

Recientemente Elon Musk confirmó que Netflix y YouTube llegarán a las pantallas de todos los Tesla por medio de una actualización de software, pero eso es una de muchas de las mejoras que obtendrán los vehículos de la compañía por medio de la versión 10 de su sistema operativo que se espera llegue a finales de agosto, indica Hipertextual.

A lo largo de estos días Musk ha estado contestando en Twitter con algunas de las cosas que obtendrán los Tesla una vez actualizado. Esta es una lista (en constante actualización) de todo lo anunciado y rumoreado:

CONFIRMADO:

Netflix y YouTube.

Mejoras de Autopilot en autopistas.

Reconocimiento de semáforos y signos de STOP.

Convocar inteligente.

Texto a voz para mensajes de texto recibidos en el smartphone

Silenciar algunas de las alarmas de alerta del coche, como la de corrección de carril. Lo llaman "Joe mode".

RUMOR O POSIBLE:

Modo karaoke.

Mejoras generales a la interfaz gráfica, que siempre llegan con nuevas versiones grandes (v8.0, v9.0, v10.0).

Fallout Shelter (videojuego).

Cuphead (videojuego).

También cabe la posibilidad que ver Netflix y YouTube en la pantalla sea posible sin Wi-Fi pero en cambio sea parte del "paquete de conectividad premium" que Tesla anunció pero aún no vende. Consiste en un pago anual por tener acceso a internet desde el coche por medio de conexión 4G, que hasta el momento es gratuita.

La fecha final de salida de la versión 10 del software de Tesla no se ha anunciado, pero de ser a finales de agosto no necesariamente significa que todos los coches la reciban al mismo tiempo y posiblemente algunas de las nuevas funciones no lleguen a Europa por motivos regulatorios.