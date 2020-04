Las mejores series de anime para ver en la cuarentena

Con el aislamiento necesario de los habitantes de cada país, es importante encontrar nuevas series para entretenerse en las diversas plataformas de streaming. Por lo que te recomendaremos una lista de diferentes animes que son proyectados en distintas plataformas de streaming de paga, como Netflix y además, la industria mantiene un sistema exclusivo donde los mejores títulos son transmitidos: su nombre, Crunchyroll.

1. Mob Psycho 100

Con dos temporadas, esta serie cuenta con un total de 25 episodios, y se encuentra basada en un web-manga de ONE, creador de One-Punch Man, esto ya te puede entregar una idea de como es este anime, que cautiva tanto por la personalidad de sus personajes, como por su atractiva historia.

"Kageyama Shigeo, apodado "Mob", es un chico con problemas para expresarse pero que en realidad es un poderoso esper. Mob está decidido a llevar una vida normal y mantiene sus poderes especiales reprimidos, pero cuando sus emociones alcancen el nivel del 100%, ¡le ocurrirá algo terrible! Rodeado por falsos espers, espíritus malignos y misteriosas organizaciones, ¿qué hará Mob? ¿Qué elecciones tomará?", apunta su descripción en la plataforma.

Disponible en Crunchyroll.

2. Haikyu!!

De los anime de deportes lanzados durante los últimos años sin duda uno de los mejores es Haikyu!!, el cual se centra en un club de vóleibol escolar y que ha cautivado por sus personajes, animación e historia.

Actualmente la serie se encuentra emitiendo su cuarta temporada y hasta el momento lleva más de 80 episodios, por lo que si vibraste con series como Super Campeones y Slam Dunk, sin duda es una buena opción para pasar el encierro.

Disponible en Netflix y Crunchyroll.

3. Hunter X Hunter (2011)

Cazador X, como fue conocida, es uno de los mejores anime del género shonen que se ha lanzado, y aunque el manga se encuentra detenido desde hace más de un año, el anime cuenta con más de 140 episodios en su versión del 2011, la cual abarca uno de los arcos más populares de la historia, el de la Hormigas Quimera.

Sumado a esto, la serie cuenta con dos películas, por lo que tiempo no te sobrará, si es que decides verlo.

Serie disponible en Crunchyroll. Películas disponibles en Netflix.

4. Fullmetal Alchemist Brotherhood

Si te gusta el anime resulta muy probable que hayas visto Fullmetal Alchemist Brotherhood, pero eso no quiere decir que no puedas hacerlo otra vez, sobretodo durante este periodo. La serie cuenta con un total de 64 episodios y hasta el día de hoy es considerada como una de las grandes obras del género.

Por otro lado, si no la has visto, es un excelente momento para ver esta serie que sin duda todos los fans del anime deben ver y que incluso puede resultar atractiva para aquellos que no acostumbran consumir animación japonesa.

Disponible en Crunchyroll y Netflix.

5. Psycho Pass

En el futuro, es posible de medir de manera cuantitativa las emociones, deseos e inclinaciones de una persona. De esta manera, también puede ser medida la tendencia criminal la cual es usada para juzgar a los criminales. Esta es la historia de un equipo de policías dedicados a mantener el orden público. Algunos de ellos trabajan en la Fuerza responsable del arresto de los criminales mientras otros trabajan en Supervisión los cuales vigilan a sus colegas.

Disponible en Netflix.

6. Castlevania

Inspirada por la serie clásica de videojuegos, Castlevania es una fantasía medieval oscura que sigue al último sobreviviente del clan Belmont, que ha caído en desgracia, mientras intenta salvar Europa del Este de la extinción a manos del mismo Vlad Dracula Tepe. La serie anomada llega gracias a Fredetor Studios, parte de Wow! Unlimited Media, escrita por el autor e ícono de los cómics Warren Ellis y producida de manera ejecutiva por Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert y Adi Shankar.

Disponible en Netflix.

7. Naruto y Naruto Shippuden

Es uno de los animes preferidos de todos los tiempos. La serie animada japonesa trata sobre las aventuras de un grupo de jóvenes ninjas. El personaje principal es Uzumaki Naruto quien tiene como objetivo ser un hokage y alberga en su interior al demonio de las siete colas (Kyubi). Junto a sus amigos Sakura y Sasuke pasan miles de retos.

Disponible en Netflix y Crunchyroll.

8. Hi Score Girl

Un fan de los juegos arcade bastante inepto para los estudios y el deporte conoce a su digna rival en su salón de maquinitas habitual: Akira, la chica rica de la clase.

Disponible en Netflix.

9. My Hero Academia

Con sus cuatro temporadas, My hero academia nos demuestra que no todas las personas nacen igual. El protagonista de esta historia es uno de esos casos raros que nacen sin superpoderes, pero esto no le impedirá perseguir su sueño: ser un gran héroe como el legendario All-Might. Para convertirse en el héroe que quiere ser, se apuntará a una de las academias de héroes más prestigiosas del país.

Disponible en Crunchyroll.

10. Ataque de los titanes

Esta innovadora serie está basada en el manga del mismo nombre dirigida por Tetsuro Araki, protagonizada por un grupo de residentes de una ciudad rodeada de murallas, para proteger a la población de los ataques de gigantes caníbales, quienes de vez en cuando consiguen entrar en el lugar.

Se encuentra disponible en Netflix y en la plataforma de Amazon Prime, con sus tres temporadas.

Crunchyroll ofrece una amplia gama de animes de distintas compañías de la industria, mientras que Netflix también proveerá de una serie de animaciones propias como: Castlevania, Baki o Little Witch Academia.