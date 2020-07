Las marcas que se unen a la LVP y Ligas Nacionales de League of Legends

Buenos Aires.- La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en Latinoamérica -Grupo MEDIAPRO- ya cuenta con la participación de una notable cantidad de socios comerciales en sus Ligas Nacionales de League of Legends; quienes ven en los esports una forma de integrarse en un mercado que año tras año crece de forma exponencial junto a la oportunidad de conectar con un público joven nativo digital, target de sus productos y servicios.

Las empresas de telecomunicación toman la iniciativa

Las ligas nacionales de League of Legends organizadas por LVP en LATAM han sido las grandes empresas de telecomunicaciones las que han apostado fuertemente al desarrollo de los esports en países donde el profesionalismo se encontraba dando sus primeros pasos.

Ejemplo de esto son los casos de Flow (title sponsor de la “Liga Master Flow” en Argentina), Entel (title sponsor de la “Liga de Honor Entel” en Chile), Telcel (title sponsor de la “División de Honor Telcel” en México), Claro (title sponsor de la “Claro Guardians League” en Perú) y GrupoTVCable (title sponsor de la “Volcano Discover League, presented by TVCable”).

Alimentos y bebidas, un target en común

Desde sus inicios grandes empresas como Red Bull, 360 Energy Drink y Volt (con quienes LVP ha entablado una alianza en Argentina, Chile, Perú y México), acompañan el desarrollo de los deportistas en cada uno de sus desafíos. No obstante, el crecimiento y proyección de las ligas nacionales a un universo de nuevas audiencias globales, ha permitido el acercamiento e inclusión de empresas no endémicas desde Sponch (Grupo Bimbo) y Nissin en LVP México, hasta Doritos en LVP Colombia) e incluso de aquellas grandes cadenas de distribución de alimentos como PedidosYA en Argentina y Chile o Domicilios.com en Colombia.

Sobre esta alianza con la División de Honor Telcel, Pilar Cordero, VP Marketing Nissin Foods de México, destacó: “En Nissin sabemos la importancia que tiene la comunidad gamer en el país y la relevancia que toman los esports en la actualidad. Por ello hemos decidido sumarnos como patrocinadores oficiales de la Liga de Videojuegos Profesional LVP, con la finalidad de llevar las mejores experiencias y acompañar a nuestros consumidores en cada partida, en cada jugada y en cada deliciosa probada de Nissin”.

Soluciones rápidas y una misma pasión, incluso para entidades financieras

El mundo gamer está comandado por una generación de jóvenes quienes llevan estas características en su ADN combinada con una insaciable sed de tecnología e innovación. Actualmente, empresas que en sus comienzos dirigían su atención a un target de mayor edad y que han evolucionado para adaptarse a los constantes cambios tecnológicos, encuentran en las Ligas Nacionales de League of Legends un segmento importante identificado con sus productos y servicios.

Otros ejemplos de estas alianzas son las que LVP ha realizado con Prof Seguros en Argentina junto a TV Cable y Discover, la primera tarjeta en apoyar a los esports en Ecuador y title sponsor de la “Volcano Discover League”.

La innovación como premisa

Los esports han creado un nuevo universo donde un videojuego ha logrado llenar estadios en todo el mundo trasladando la experiencia de una final del mundo a los hogares mediante la más alta tecnología en streaming y SFX. Desde un “Estadio Obras” repleto en la final de la “Liga Master Flow” en Argentina, hasta el reconocido “Complejo La Cúpula” a su máxima capacidad en Chile, las Ligas de LVP impulsan este crecimiento tecnológico que se abre paso en la región.

En este rubro podemos nombrar a marcas tradicionales que han acompañado a los esports por muchos años y que hoy son socios de las Ligas de LVP como Logitech, Aorus e Hiperx, junto a la inclusión de nuevas empresas relacionadas al mundo de la tecnología como es el caso de BGH, Energizer, Hp Intel y ALKOSTO Ktronix e incluso Universidades se suman con sus programas académicos relacionados, como la PUCE en Ecuador.

El cuidado de los deportistas digitales

No es casualidad que marcas de renombre mundial como Gillete - Old Spice (del grupo P&G), AXE y Philips One Blade participen hoy en las ligas nacionales de Perú, Ecuador, Argentina y México. El deporte tradicional siempre se ha contado con la colaboración de estas marcas que desde una perspectiva innovadora caminan junto a los mejores deportistas. Así lo define María José Benavente, Gerente de Marca de Gillette Perú: “Por más de 110 años, Gillette ha patrocinado a los mejores atletas, equipos y ligas deportivas del mundo como un vehículo para conectar con los hombres, a través de su pasión por el deporte. Y así como los consumidores evolucionaron, también lo hizo el deporte. Por este motivo, estamos orgullosos de ser una de las primeras marcas en apoyar la Claro Guardians League”.

Hoy las ligas nacionales de League of Legends tienen como gran desafío y objetivo profesionalizar aún más la escena de esports en la región, con contenidos de primera línea que lleguen cada vez a mayores audiencias y gracias al apoyo permanente de Riot Games. Lo cierto, es que el hecho de que grandes empresas de renombre mundial acompañen este crecimiento es un claro indicio que esto está pasando y, aunque queda un largo camino por recorrer, ya no es un sueño, sino una meta.