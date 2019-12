Las canciones más buscadas en Shazam

Si bien Spotify y Youtube ya sacaron su top 10 de las canciones y vídeos más vistos durante el 2019, la aplicación Shazam no se quiso quedar atrás y lanzó su top de las canciones más buscadas en lo que va del año.



Shazam fue comprado por Apple en 2017, siendo una de las aplicaciones más populares del mundo, utilizada por más de 100 millones de personas cada mes para identificar canciones a partir de las huellas digitales de audio y obtener el nombre de la canción, la letra y por quien es interpretada.



Las 10 canciones más buscadas a nivel mundial son:

1.- Dance Monkey/ Tones And I

2.- Memories/ Marron5

3.- Ritmo/ (Bad Boys For Life) / The Black Eyed Peas & J Balvin

4.- Ride It/ Regard

5.- Don’t Start Now/ Dua Lipa

6.- Circles/ Post Malone

7.- Someone You Loved/ Lewis Capaldi

8.- Roses (Imanbek Remix)/ SAINt JH

9.- Falling/Trevor Daniel

10.- Everything i wanted/ Billie Eilish