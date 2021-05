Lanzan tráiler de Subnautica: Below Zero

En Subnautica: Below Zero, los jugadores regresan a las profundidades del planeta acuático 4546B para visitar otras regiones previamente desconocidas, explorar formas de vida extraterrestres y descubrir la verdad detrás de un incidente fatal.

Los jugadores también tienen que buscar materias primas, establecer nuevas bases y siempre desafiar las gélidas temperaturas y las duras condiciones de Below Zero.

Además de Steam, Subnautica: Below Zero también está disponible para PC en Epic Games Store. Además, el juego ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox One y Xbox Series X disponibles, publica Puente Libre.