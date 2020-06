Lanzan asombrosa animación de Evangelion en 3DCG

El director chino Somei Sun fue el encargado de producir el cortometraje en 3DCG de Evangelion en Vimeo.

El cortometraje se creó inicialmente para el promocionar teléfono inteligente OPPO Ace2 EVA de edición limitada, que se lanzó en China a principios de junio.

Somei comentó su película en inglés: " Evangelion es un anime por el que estaba obsesionado, formando parte importante de su infancia. Este año su versión al cine se estrenará dentro de poco. También espero utilizar mi forma de conmemorar esta animación durante mi período de crecimiento. También elegí un nombre para mi trabajo, pronunciado: 'verdadero'. El significado es realista. Porque el propósito central de esta creación es tratar de hacer que el mundo de EVA sea real. Por otro lado, también puedes ver algunas imágenes del mundo real agregadas a la sección de sueños de la película ".

En la página Behance de la película , Somei también mencionó que "cuando se realizó este proyecto, el coronavirus había atacado al mundo. Necesitamos usar máscaras para aislarnos, al igual que ATfield en el anime. Pero aún nos conectamos entre nosotros a través de los ojos y darnos fuerza mutuamente. Entonces capturamos algunas imágenes cálidas durante este brote". La página recopila imágenes y materiales de diseño de las películas, e incluye un breve video de creación.

Los créditos de la película se enumeran a continuación:

• Creación y Dirección: Somei

• Creación principal: Somei, LIGO, Zaoeyo, MoGroup

• EVA-01 Modelado: JOJO

• Modelado Base: Mash

• Pintura de textura: LIGO

• Diseño de personajes: Wei-Hsiang Zeng, Somei

• Diseño de monstruo: MV8

• Aparejo: Kangddan

• VFX: Shuifx

• Renderizado de producto: Jason

• Rodaje, Composición, Subtitulación, Making of: Young

• Animación, Iluminación, Rending, Compositing: Somei, LIGO, Zaoeyo, MoGroup

• Editar, TC: Somei

• Agradecimientos especiales: Neo, Lewis rton, Young Jo, Mark Chang, Jaskni Momentor, OPPOACE, khara, Crystal, KIKI

Miembros de MoGroup:

• AnnLiu

• ChenYou

• Flolin

• Syris

• TANKEIYII

• Woozie

• DEANSZH

La película presenta Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance inserta la canción "Tsubasa wo Kudasai" de Megumi Hayashibara con Special Kids como coro.