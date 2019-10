Lanzan actualización de beta de Android 10 para Galaxy S10

Ayer se dio a conocer que la beta de Android 10 en el Galaxy S10 estaba haciendo que el smartphone se bloqueara. Afortunadamente Samsung rápidamente ha lanzado una actualización que corrige el problema.

Si aún no descargas la beta, es importante que sepas que si recibiste el aviso de la disponibilidad de dicha versión, esta viene con un fallo que evitaba aceptar el PIB, contraseña o patrón y dejaba bloqueado al equipo, indica Poder PDA.

Puede que la actualización no llegue al mismo tiempo en diversos países en donde se ofrezca el programa One UI 2.0. Así que si te sale que tiene la versión G97*FXXU3ZSL, ese es el bueno con un peso de 135 MB.

Esta actualización no funciona en los Galaxy S10e, S10, or S10+ que descargaron la beta, ya que no se puede desbloquear el equipo, por lo que tendrías que dejar el equipo con los ajustes de fábrica, con ayuda de Samsung Smart Switch, sin poner ningún tipo de contraseñas y buscar la nueva beta si se es parte del programa o dejarlo con Android Pie.

Así que si tienes información importante lo mejor es esperar la versión final de Android 10 con One UI2.0, si no se respalda de forma regular los contenidos.